Президент Армении встретился с иранским коллегой

Президент Армении Серж Саргсян накануне встретился с вновь избранным президентом Ирана Хасаном Роухани, инаугурация которого состоялась 5 августа.

Как сообщает пресс-служба главы армянского государства, в ходе встречи президенты коснулись вопросов региональной безопасности, в том числе и переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта. Серж Саргсян представил ход переговоров и позицию Армении по урегулированию карабахского конфликта мирным путем при содействии Минской группы ОБСЕ.

Роухани подчеркнул, что карабахский вопрос может быть урегулирован только политическим путем, а также то, что для его страны важны мир и стабильность в регионе.

Президент Ирана высоко оценил присутствие Сержа Саргсяна на инаугурации и выразил надежду, что этот визит даст новый толчок для расширения и развития двухсторонних отношений.

В ходе беседы президенты двух стран отметили большой потенциал в армяно-иранских экономических отношениях, для развития которых необходимо продолжать последовательную работу. По мнению глав государств, это будет способствовать активизации товарооборота и росту инвестиций.

Собеседники затронули сферу энергетики, коммуникаций, в частности, развитие трехстороннего сотрудничества в сфере газа и энергетики в формате Иран-Армения-Туркменистан. Они также подчеркнули важность переговоров по соглашению о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом, членом которого является Армения.