Правительство одобрило антитабачную стратегию

Правительство Армении накануне одобрило стратегию борьбы с курением и программу мероприятий на 2017-2020 годы в рамках этой стратегии.

По словам министра здравоохранения страны Левона Алтуняна, целью является принятие мер в направлении сокращения использования и потребления табака, охраны здоровья населения.

Правительство, в частности, ожидает сокращения распространенности использования табака (на 1,5-2% в год), относительное сокращение коэффициента распространенности использования табака среди мужчин в возрасте от 15 лет и выше – до 10%, сокращение воздействия вторичного табачного дыма.

После представления проекта решения министром здравоохранения премьер-министр Армении Карен Карапетян, обращаясь к кабмину, сказал: «Так что, меньше курите».