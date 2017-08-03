«Веолия джур» собирается повысить тариф на питьевую воду

Оператор водоснабжения Армении, компания «Веолия джур» собирается в ближайшее время обратиться в Комиссию по регулированию общественных услуг РА с заявкой на повышение тарифа на питьевую воду. Об этом Радио Азатутюн сообщил пресс-секретарь компании Мурад Саргсян. Он, однако не уточнил, когда будет представлена заявка и как они намерены обосновать необходимость пересмотра тарифа.

Саркисян не ответил на вопрос о том, какой тариф они намерены предложить в заявке.

Согласно сообщениям в СМИ, «Веолия джур» собирается установить тариф на питьевую воду на уровне 194 драмов за 1 кубический метр.

Напомним, с 1 января 2017 года тариф на питьевую воду уже был повышен для жителей почти всех областей Армении, достигнув 180 драмов за 1 кубометр. Этот тариф был установлен сроком на один год.

Комиссия по регулированию общественных услуг в конце прошлого года выдала компании «Веолия джур» лицензию на аренду всей системы водоснабжения республики сроком на 15 лет, утвердив новый единый тариф на оказание услуг по водоснабжению и канализации.

Отметим, что с начала этого года снизился тариф на электроэнергию, который является одним из факторов, влияющих на тариф на воду. Согласно договору, его изменение на 13 % окажет влияние на уточнение базового тарифа на воду.

Еще в декабре прошлого года, когда стало ясно, что сфера водоснабжения на 15 лет отдана компании «Веолия джур» и тариф на воду с январе 2017 года повысится, генеральный директор компании Кристиан Лефе заявил, что уточнение тарифа произойдет после первого договорного года. Лефе сказал, что их компания, которая действует во многих странах, лишь в двух странах работает с такими низкими тарифами – в Армении и Индии. Кристиан Лефе заверил, что они будут работать за счет собственных средств, а также иностранных инвесторов, чтобы улучшить качество обслуживания и сделать водоснабжение круглосуточным.

Примечательно, что начальник управления тарифной политики Комиссии по регулированию общественных услуг Гарегин Баграмян заявил, что, согласно заключенному с «Веолия Джур» договору, тарифы будут пересматриваться каждый год и будут иметь тенденцию к понижению: «Начиная со второго года аренды, базовые тарифы будут подвергаться уточнению с целью учета колебаний объемов розничного водоснабжения, инфляции и изменения тарифа на электроэнергию».

Отметим, что «Веолия джур» является дочерней компанией французской «Veolia Generale des Eaux».