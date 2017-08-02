Инцидент между участниками программы «Ари тун»: турецкие армяне жалуются на «дискриминационное отношение»

Утверждения о дискриминации по отношению к детям, прибывшим в Армению из Турции в рамках программы «Ари тун» («Вернись домой»), приглашающей молодежь из Диаспоры на родину, не соответствуют действительности. Об этом сегодня в беседе с Радио Азатутюн заявил руководитель аппарата Министерства диаспоры Армении Фирдус Закарян.

Вчера стало известно, что группа из 16 человек, прибывшая в Армению из Турции в рамках программы «Ари тун», вернулась в Стамбул из-за инцидента с участниками той же программы, прибывшими из Украины.

По словам представителя Министерства диаспоры Армении, между подростками, прибывшими из Турции и Украины, в Хор Вирапе произошел спор, переросший в потасовку, из-за того, кто первым войдет в подземную камеру Григория Просветителя. Закарян подчеркнул, что благодаря их вмешательству инцидент был улажен, а произошедшее – это всего лишь «буря в стакане воды».

«Мы сразу же узнали об инциденте и на месте попытались его уладить, пригласили в Министерство диаспоры, поговорили, уладили, ребята пожали друг другу руки», - сказал Фирдус Закарян, опровергнув утверждения о том, что инцидент имел продолжение.

Противоположного мнения придерживается руководитель одного из участников инцидента - команды турецких армян, Газар Сабунджу. В беседе со стамбульским корреспондентом Радио Азатутюн он заявил, что спор между одним из детей из команды Турции и прибывшим из Украины участником в Хор Вирапе не закончился, в нем позднее приняла участие семья представителя украинской общины, между тем, министерство долгое время оставалось безучастным, вследствие чего проблема усугубилась.

«После спора в первый день дети хотели покинуть лагерь, но я, осознавая важность программы, настраивал их положительно, пытался уладить вопрос. Однако когда вопрос усугубился, дети сказали, что больше не хотят оставаться. При содействии предводителя Гугаркской епархии, архиепископа Сепуха [Чулджяна] мы уладили вопросы проживания и автобуса. Я сообщил в министерство, что мы не будем участвовать в программе, после чего министр вызвала меня к себе. Я представил проблему, а она пожелала, чтобы вопрос был закрыт. Я сказал, что мы уехали из лагеря и больше не вернемся. Они все время настаивали, что вопрос должен быть закрыт. Я на протяжении недели прилагал в этом направлении усилия, однако министерство защищало противоположную сторону», - рассказал руководитель стамбульской команды программы «Ари тур» Газар Сабунджу.

Он утверждает, что в особенности по отношению к стамбульским армянам было дискриминационное отношение: «В лагере к детям из нашей группы не относились так, как к остальным. Когда меня там не было, на них кричали, с ними грубо обращались».

Глава аппарата Министерства диаспоры исключает возможность дискриминации по отношению к какой-либо группе. «Руководитель группы не может сказать, что по отношению к ним была проявлена дискриминация по национальному признаку, это просто абсурдно. Теперь вы объясните, что такое дискриминация по национальному признаку по отношению к нашим соотечественникам. Разве мы принадлежим к другой нации? Мы мирно расстались, они должны были ехать в лагерь, дети были настроены на это, однако Сабунджу сам принял решение и, мягко говоря, навязал это решение детям», - заявил Фирдус Закарян.

Представитель министерства уверен, что репутация программы «Ари тун» не пострадала в результате инцидента и программа успешно продолжается. Между тем, по утверждению руководителя стамбульской группы, это не первый случай, приезжающие из Стамбула группы всегда сталкиваются с подобными проблемами.

На вопрос, примут ли они участие в программе в следующем году, Сабунджу ответил: «Я не могу принять это решение, родители детей решат, участвовать или нет. Если бы у меня был ребенок, я бы не отправил его в подобную среду. Я против того, чтобы участвовать в следующем году, до тех пор, пока ряд вопросов не будут решены. Надеюсь, эти инциденты станут поводом для того, чтобы решить эти проблемы».

Участники программы «Ари тун» расходы на прибытие в Армению и возвращение покрывают за счет собственных средств. Из предусмотренных программой 14 дней 8 дней участники проживают в принимающих их семьях, а оставшееся время проводят в организованном министерством лагере. По утверждению руководителя аппарата Министерства диаспоры, прежде никаких проблем с приезжающими из Турции группами не было.

По словам Фирдуса Закаряна, ежегодно осуществляется 8 этапов программы «Ари тун», в ходе которых в Армению приезжают около 1000 детей из армянской диаспоры. На каждого из них министерство тратит по 100 тыс. драмов. По словам чиновника, на реализацию программы из государственного бюджета как в этом, так и в прошлом году было израсходовано 90 млн драмов.