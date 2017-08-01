Эксперты видят серьезные опасности для Армении в усилении напряженности между Западом и Россией

Напряженность в отношениях Запад-Россия и в особенности взаимные российско-американские санкции могут оказать серьезное влияние на урегулирование карабахского конфликта, считает политолог Степан Григорян.

По его словам, начался новый виток напряженности и это может повлиять даже на те вопросы, в которых Россия и США работали вместе. Одним из них является формат Минской группы ОБСЕ, занимающейся урегулированием карабахского конфликта.

«Это не означает, что они не будут заниматься Карабахом, но могут заниматься им по отдельности», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Григорян.

На вопрос, значит ли это, что больше не будет совместных заявлений, оценок, он ответил: «Возможно. Я надеюсь, что такого не случится, но может быть и такой сценарий, что вообще ни в одной сфере они не будут сотрудничать, учитывая то, что у Трампа есть воля и он способен на резкие шаги».

По словам политолога, напряженность в ближайшем будущем может еще больше усилиться, это будет сопровождаться новыми взаимными санкциями. Он не исключает, что в результате Грузия станет членом НАТО, а Украине продадут тяжелую военную технику. Армении, по мнению эксперта, в скором времени станет еще труднее маневрировать.

По словам Григоряна, Россия в ближайшие дни попытается также посредством Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) распространить осуждающее США заявление, и Армения должна занять четкую позицию и не присоединиться к этому заявлению.

«В противном случае, мы окажемся в абсурдной ситуации. Кто сегодня помогает Армении? Я это повторяю много раз, это очень важно, общество должно знать это. Только Евросоюз, то есть европейские страны, и США. Они в буквальном смысле слова посылают нам деньги, технологии, оказывают содействие Армении. Россия отсюда только забирает, все знают, посредством «Газпрома»…только деньги отсюда забирает. И получается, что мы можем принять участие в принятии заявления против наших спонсоров. Я не верю», - сказал политолог.

Степан Григорян опасается, что в сложившейся новой ситуации Россия, возможно, будет также против подписания нового соглашения между Евросоюзом и Арменией. Новое рамочное соглашение планируется подписать в ноябре этого года.

Политолог обращает внимание на тот факт, что на днях и Евросоюз продлил санкции в отношении России. Все это, по его словам, окажет существенное влияние на экономику России, что напрямую повлияет также на экономическую ситуацию в Армении.

«Сейчас эти санкции еще больше все затруднят, а значит, объем трансфертов также еще больше уменьшится. Это будет иметь самое прямое [воздействие]. Другое непосредственное воздействие – Россия вновь примет законы для защиты своего работника, своей рабочей силы», - сказал Григорян.

Он считает, что в сложившейся ситуации правительство Армении должно провести серьезное изучение и предпринять шаги для смягчения негативных последствий.

Правительство уже обратилось к этому вопросу. На днях министр финансов Вардан Арамян заявил, что новые санкции, конечно же, негативно повлияют на экономику Армении, но это влияние, по его словам, не может быть существенным.

По мнению экономиста Вилена Хачатряна, министр финансов должен быть более осторожным, делая подобные заявления, поскольку фактически новые санкции повлияют на экономику России.

«Если говорят, что не окажет существенного влияния, то в свое время тоже говорили, что мировой финансово-экономический кризис существенно не повлияет на экономику Армении. Но что выяснилось? Экономика Армении зарегистрировала третий самый большой спад в мире. Так что, думаю, нужно быть более осторожным, делая подобные высказывания», - в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул Хачатрян.

По мнению экономиста, вследствие новых санкций снизится объем поступающих в Армению трансфертов, это повлияет также на приходящие в страну инвестиции. Пострадает и экспорт, поскольку Россия является одним из основных направлений экспорта Армении.

«В результате санкций благосостояние населения России до некоторой степени снизится, а в случае снижения благосостояния снизится покупательная способность, то есть, это заставляет предположить, что даже если мы попытаемся увеличить экспорт, население России не будет платежеспособным, чтобы покупать», - сказал Вилен Хачатрян.

Новые санкции США против России вступят в силу, если президент Дональд Трамп подпишет пакет санкций. Белый дом заявил, что Трамп намерен его подписать.