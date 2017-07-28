Новые санкции США против России существенно не повлияют на Армению – глава Минфина

В правительстве Армении считают возможным, что новые санкции США против России негативно повлияют на экономику Армении. Однако, как подчеркнул министр финансов Вардан Арамян, это влияние не может быть существенным.

«Я не думаю, что новые санкции приведут к существенным шокам в экономике России, что в свою очередь может повлиять на Армению в плане трансфертов, спроса на наш экспорт и прочее. Не думаю, что по этим направлениям у нас будут существенные потрясения. Почему? Потому что экономика России уже научилась жить в условиях таких санкций, и я не думаю, что дополнительные санкции приведут к существенным потрясениям. К негативному влиянию – возможно», - сказал Арамян, в частности указав на колебания соотношения курсов валют.

Принятый вчера Сенатом США законопроект, который предусматривает новые санкции в отношении России, еще должен получить одобрение президента Дональда Трампа. Между тем, финансовый рынок России, уже отреагировал на решение Сената: рубль в некоторой мере обесценился.

В апреле 2015 года, примерно через год после введения первых санкций против России, президент РФ Владимир Путин признал, что по причине западных санкций Россия потеряла около 160 млрд долларов. За период 2014-2016 гг. российский рубль обесценился примерно в два раза.

В конце 2014 года примерно на 20% обесценился и армянский драм. В 2015 году существенно сократились объемы экспорта из Армении в Россию, резко упал также объем частных трансфертов, поступающих в Армению из России. Объем трансфертов из России в 2015 году составил 1 млрд 554 млн долларов, в 2015 году – 1 млрд 8 млн долларов, а в 2016 году этот показатель составил 896 млн долларов, что почти на 58% меньше по сравнению с 2014 годом.

В том же 2016 году показатель экономического роста Армении приблизился к нулю, был зарегистрирован рост на уровне всего 0,2%.

По словам руководителя действующего в Ереване Кавказского центра исследовательских ресурсов Эгине Манасян, маловероятно, что мы получим картину 2014-2015 гг. Однако если США введут новые санкции, они отразятся также и на Армении, как следствие – в среднесрочной перспективе экономический рост будет ниже ожидаемого.

«Во время последних выборов наше правительство, особенно лидеры правящей партии, давали обещания о больших инвестициях. Весьма вероятно, что мы не получим инвестиции в таком объеме», - в беседе с Радио Азатутюн сказала Эгине Манасян.