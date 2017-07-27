Израиль готов продавать оружие всем, в том числе Армении – замглавы МИД РА

Израиль, являющийся одним из основных поставщиков вооружения Азербайджану, готов продавать оружие и Армении, однако это зависит от ценового предложения и других факторов. Об этом сегодня в беседе с журналистами заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

«Позиция Израиля очень проста и была озвучена публично – они готовы продавать [оружие] всем, в том числе и нам. В сфере военного сотрудничества у нас есть свой формат – это ОДКБ, кроме того, мы в рамках определенных программ также сотрудничаем с НАТО», - сказал замминистра, добавив, что приобретение оружия у Израиля зависит, в частности, от ценового предложения.

По приглашению министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна в Армению накануне с трехдневным официальным визитом прибыл министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби, который в прошлом несколько лет занимал должность министра, ответственного за разведку и безопасность своей страны. Вчера в беседе с Радио Азатутюн высокопоставленный израильский чиновник отметил, что цель его визита – укрепление отношений между Арменией и Израилем, подчеркнув, что были подписаны соглашения о сотрудничестве в ряде сфер.

На вопрос о возможном сотрудничестве с Арменией в военной сфере Ханегби, однако, не ответил, отметив, что направление его деятельности не связано с военной сферой, как это было прежде. Израильский министр отказался говорить и о продаже вооружения Азербайджану со стороны Израиля.

Замглавы МИД Армении сегодня признал, что в армяно-израильских отношениях есть трудности. «Между народами Армении и Израиля есть сходство, но, конечно, есть и проблемные вопросы. И очень важно, чтобы был диалог, чтобы государства, тем не менее, не изолировались друг от друга. И в этом направлении делаются шаги», - сказал Шаварш Кочарян.

Замглавы армянского внешнеполитического ведомства также сообщил, что ведутся работы по организации встречи президентов Армении и Азербайджана, но ясности в этом вопросе пока нет. «Вы знаете, что со стороны сопредседателей было сделано предложение, министры иностранных дел работают в этом направлении, пока никакой окончательной договоренности, никакого решения нет», - сказал Кочарян.