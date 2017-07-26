«Елк» призывает Заруи Постанджян прекратить «охоту на ведьм»
Оппозиционный блок «Елк» («Выход») призывает лидера партии «Еркир цирани» («Страна абрикоса») Заруи Постанджян прекратить «охоту на ведьм» против членов блока, подчеркивая, что это ни к чему хорошему не приведет.
Накануне в беседе с Радио Азатутюн Заруи Постанджян выразила убежденность в том, что президент Серж Саргсян посредством «Елк» пытается «контролировать мятежный народ». По ее словам, заявления «Елк» о планах сорвать премьерство Сержа Саргсяна после апреля 2018 года также направляются лидером правящей Республиканской партии Армении.
Представитель блока «Елк» Ален Симонян, между тем, считает, что именно организация «охоты на ведьм» в оппозиционном поле на руку власти. «Охотой на ведьм в оппозиционном поле мы ничего не добьемся… Госпожа Постанджян в своей деятельности занималась этим то в составе «Наследия», то сейчас занимается этим против блока «Елк»…В какой-то момент надо с этим покончить и начать заниматься оппозиционной деятельностью», - заявил Симонян.
На просьбу объяснить тот факт, что имя блока «Елк» регулярно связывается с властью, Ален Симонян ответил так: «В истории Третьей Республики не было ни одной оппозиционной силы, которая бы избежала подобных обвинений на пике своей деятельности. Это тот же самый образ действия, который, повторяю, не приведет ни к каким положительным изменениям».
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