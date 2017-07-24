Зампредседателя АНК: Сценарий, по которому Серж Саргсян станет премьер-министром, очень легко предсказать

По словам заместителя председателя оппозиционной партии «Армянский национальный конгресс» (АНК) Левона Зурабяна, в последнее время президент Армении Серж Саргсян стал самым активным человеком, представляемым провластной пропагандой, а активный в предвыборный период премьер-министр Карен Карапетян отошел на второй план. Это, по мнению Зурабяна, делается с одной целью: подготовить общество к предстоящему премьерству Сержа Саргсяна.

В эфире воскресной аналитической программы Азатутюн ТВ с Тамразяном Левон Зурабян прокомментировал заявление Сержа Саргсяна, сделанное в эфире телеканала «Армения» неделей ранее.

Напомним, что Серж Саргсян, являющийся председателям правящей Республиканской партии Армении, тогда сказал: «Я много раз искренне говорил, что никогда не задумывался о том, какой будет следующая сфера моей деятельности. Так же я продолжаю думать и сейчас. Есть еще уйма времени. А разве это существенно? В нашей стране имел место политический процесс – выборы. Наша страна перешла к парламентской форме правления. В парламенте есть большинство, и оно выдвинет своего кандидата на пост премьера».

По словам действующего главы государства, хотя от личностей зависит многое, однако в Армении власть уже не строится вокруг личности. «Считаю, что это заслуга нашего народа. И думаю, что позитивное влияние этого наш народ увидел после выборов, когда впервые за всю историю люди не собрались и не сказали, что сейчас они будут делать революцию. Важно это», – отметил Серж Саргсян.

Как отметил Левон Зурабян, основная демагогия заключается в том, что Серж Саргсян говорит о том, что в Армении власть уже не строится вокруг личности. «В этом заключается главный пропагандистский обман. На самом деле, мы все должны понимать одну вещь, и простые люди, и наше общество это очень хорошо понимают: в Армении, где выборы фальсифицируются и к власти приходят одни и те же люди, к сожалению, не имеет никакого значения, какую форму имеет политическая система – президентскую, парламентскую или же какую-либо другую. Как говорится, то же самое было и в Советском Союзе. Та же власть, построенная вокруг личности…»

По словам Зурабяна, очень легко предсказать сценарий, по которому Серж Саргсян станет премьер-министром, «потому что все шаги, которые были сделаны режимом, находятся в жесткой логике – сначала были произведены конституционные изменения, которые позволят Сержу Саргсяну воспроизвестись во власти, потому что иначе в 2018 году он вынужден был бы уступить президентское кресло другому – не важно, другому члену Республиканской партии или же представителю другой партии, но это привело бы к изменению режима личной власти, как это произошло тогда,когда власть от Роберта Кочаряна перешла к Сержу Саргсяну. После этого они сфальсифицировали результаты парламентских выборов, создали такой состав парламента, который они хотят. После всех этих шагов, вы действительно думаете, что последнее звено этой логической цепочки, для которого все это делалось, будет отсутствовать?»