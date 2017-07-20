Бако Саакяна опосредованно избрал народ – спикер НС НК

Председатель Национального собрания Нагорного Карабаха Ашот Гулян убежден, что хотя Бако Саакян был избран на пост президента парламентом, однако это также выбор народа.

«Если принять в классическом смысле, что граждане делегируют свою власть входящим в парламент партиям, конечно, это косвенный, опосредованный выбор тех же граждан. Можно привести много примеров из разных стран мира, когда президента избирает парламент. Форма выборов различается. Я считаю, что в нашем случае они прошли с использованием гораздо более прозрачной, свободной и демократической процедуры», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Гулян.

Он также заявил, что переизбрание Бако Саакяна, занимающего уже на протяжении 10 лет должность президента, не повредит демократии в Карабахе и его международной репутации. «Демократия - это не только выборы. Демократия – это прозрачность работы политической системы страны. В этом смысле все те процессы, которые имели место вчера в парламенте перед выборами президента республики, были очень прозрачными, открытыми, понятными для всех, так, как это написано в Конституции, в той Конституции, за которую народ проголосовал 20 февраля 2017 года», - добавил Ашот Гулян.

По итогам состоявшегося в начале года конституционного референдума Нагорный Карабах перешел от полупрезидентской системы правления к президентской. В ближайшие три года Карабах будет управляться в режиме переходного периода. На этом этапе руководить будет избранный парламентом президент. Вчера состоялось специальное заседание, на котором парламентское большинство, 28 из 33 депутатов, проголосовали за кандидатуру Бако Саакяна, несмотря на то, что оппозиция утверждает, что избрание Саакяна на пост президента, уже десятилетие занимающего этот пост, является антиконституционным. Единственным соперником Саакяна был бывший мэр Степанакерта, оппозиционный депутат Эдуард Агабекян, получивший лишь 4 голоса.

Ашот Гулян считает утверждения о смене руководителя страны каждые 10 лет «теоретическим понятием». Он утверждает, что есть много примеров, когда руководитель страны оставался у руля власти долгие годы. По словам спикера парламента Карабаха, они руководствовались Конституцией и учли мнение народа.

В 2020 году в Карабахе пройдут общенародные выборы, по результатам которых будут избраны новый президент и новый парламент Карабаха. Оппозиция утверждает, что после изменения Конституции очевидно, что Бако Саакян также будет участвовать в этих выборах.

По словам спикера парламента, по новой Конституции Саакян может баллотироваться на предстоящих через три года президентских выборах, однако сейчас этот вопрос не обсуждается.

По словам Гуляна, автором изменения Конституции является не Бако Саакян, а политические силы и целью было обеспечение внутренней стабильности, поскольку по предыдущей Конституции между разными ветвями власти могли возникнуть проблемы.

Церемония инаугурация президента Бако Саакяна, избранного парламентом на время переходного периода, состоится 7 сентября. В тот же день правительство уйдет в отставку, и в Карабахе будет упразднена должность премьер-министра. По новой Конституции, непосредственным руководителем правительства является президент.