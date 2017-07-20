Жители домов возле ярмарки на улице Фирдуси провели акцию протеста перед зданием правительства

Жители домов возле снесенной накануне ярмарки на улице Фирдуси в центре Еревана сегодня собрались на акцию протеста перед зданием правительства. Они потребовали прояснить, будут ли их дома также мешать проводимому там строительству.

Жители также рассказали, что всю минувшую ночь работники мэрии демонтировали прилегающий к их домам открытый рынок и нарушали их покой. «Ночью журналистов не было, они били и крушили, кричали. Моя мать больна, у нее поднялось давление, а им плевать», - рассказал один из жителей.

Демонтаж ярмарки на улице Фирдуси в малом центре Еревана начался вчера. Сотрудники мэрии Еревана и рабочие строительной компании с использованием тяжелой техники снесли действовавший более 20 лет открытый рынок. Сотрудники мэрии заявили, что на месте ярмарки начинается строительство нового элитного квартала и демонтажу павильонов нет альтернативы.

Жители домов, прилегающих к снесенному рынку, в настоящее время опасаются того, что после демонтажа ярмарки «очередь дойдет до их домов». Они давно слышали о том, что территория, на которой расположены их собственные дома, в общественных интересах подлежит отчуждению, но до сего дня им в этой связи никаких разъяснений дано не было.

«Рынок демонтируют, затем примутся за наши дома. Привезут бульдозер, разрушат наши дома, а нас выбросят на улицы. Пусть скажут, что нас ждет», - в беседе с Радио Азатутюн сказали жители.

Жители домов на улице Фирдуси также опасаются, что не получат соразмерной компенсации за свою собственность. По их словам, в случае соразмерной компенсации они согласились бы покинуть свои дома. «Мы понимаем, что город нужно благоустраивать, но пусть нам тоже выплатят нормальную компенсацию, а мы их благословим и уйдем», - отметили протестующие.

В 2007 году, как говорят жители, последний участок земли в центре города был признан представляющим общественный интерес с целью превращения данной территории в элитный квартал. Часть собственных домов на территории ярмарки была снесена, спустя короткое время компания-застройщик «Глендейл хиллз» признала себя банкротом, часть покинувших свои дома граждан фактически до сих пор осталась без крова.