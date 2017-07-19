Ярмарка на улице Фирдуси все же демонтирована

Сотрудники мэрии Еревана и рабочие строительной компании с использованием тяжелой техники сегодня снесли действовавший более 20 лет открытый рынок на улице Фирдуси в центре Еревана, не пожалев даже имущество торговцев.

Сотрудники мэрии заявили, что на месте ярмарки начинается строительство нового элитного квартала и демонтажу павильонов нет альтернативы.

Вместе с торговцами ярмарки сегодня против строительства выступили также жители расположенных на данной территории домов, которые по сути оказались в строительной блокаде. Они убеждены, что, убрав с территории торговцев, власти пытаются оставить их одних, чтобы в дальнейшем уже по ценам в несколько раз ниже рыночных застройщик выкупил оставшиеся на территории несколько десятков домов.

«Мы понимаем, что они постепенно, шаг за шагом, пытаются нас, жителей, достать, создать нам неудобства... им кажется, что мы должны согласиться на любое предложение денег или квартиры», - сказал один из жителей.

В 2007 году, как говорят жители, последний участок земли в центре города был признан представляющим общественный интерес с целью превращения данной территории в элитный квартал. Часть собственных домов на территории ярмарки была снесена, спустя короткое время компания-застройщик «Глендейл хиллз» признала себя банкротом, часть покинувших свои дома граждан фактически до сих пор осталась без крова.

Этот участок, расположенный в малом центре Еревана, всего в нескольких сотнях метров от площади Республики, сегодня напоминает мусорную свалку.

В мэрии Еревана Радио Азатутюн сообщили, что сейчас появился новый инвестор, не указав при этом его имя. Как заявили в мэрии, для возобновления строительных работ ярмарка должна быть демонтирована.

Жители улицы Фирдуси отмечают, что для строительства элитного квартала должны быть также выкуплены их дома, между тем из компании-застройщика никто их не посетил.

Торговцы и жители собираются провести акцию протеста перед резиденцией президента страны, а между тем строители продолжают устранять последние следы ярмарки.

Добавим, что омбудсмен Армении Арман Татоян сегодня обратился в мэрию Ервана с предложением временно прекратить демонтаж торговых павильонов ярмарки на улице Фирдуси – до окончательного решения вопроса перехода торговцев на другую торговую территорию.

Месяц назад торговцы встретились с мэром и обсудили с ним этот вопрос. Они попросили пойти им навстречу и установить в качестве окончательного срока закрытия ярмарки 31 декабря.