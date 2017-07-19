«Эколур»: Уровень воды в озере Севан за месяц упал на 7 сантиметров

Вследствие осуществленного из озера Севан забора воды уровень воды в озере примерно за месяц (в период с 20 июня по 17 июля) упал на 7 сантиметров. Об этом Радио Азатутюн сообщила руководитель общественной организации «Эколур», эколог Инга Зарафян, подчеркнув, что причиной являются «большие объемы» забора воды.

Ежегодный допустимый объем попуска воды из Севана составляет 170 миллионов кубометров. Однако по предложению правительства парламент в начале этого месяца, внеся соответствующее изменение в закон, разрешил забор из озера дополнительно 100 миллионов кубометров воды, доведя общий объем забора воды в этом году до 270 миллионов кубометров.

По словам Инги Зарафян, чтобы реализовать такой большой объем воды, разрешенный забор сейчас осуществляется быстрыми темпами, вследствие чего «мы уже имеем снижение уровня Севана на 7 сантиметров». Эколог не исключила, что вследствие осуществления забора в установленных объемах уровень воды снизится еще больше.

Согласно данным, опубликованным на сайте «Эколур», в этом году самая высокая отметка уровня озера Севана составила 1900 метров 91 сантиметров, а в результате забора воды по состоянию на 17 июля уровень воды в озере упал до 1900 метров 84 сантиметров.

Является ли этот показатель опасным? В ответ на этот вопрос Радио Азатутюн член комиссии по вопросам Севана, созданной по распоряжению президента Армении, директор Научного центра зоологии и гидроэкологии Бардуг Габриелян сказал, что важно, чтобы в конце года мы имели положительный баланс уровня воды в Севане.

«В противном случае мы встанем перед фактом, получим ухудшение качества воды, что в дальнейшем может даже привести к заболачиванию. Что касается этих 7 сантиметров, сейчас горячая пора, основной забор, фактически, производится сейчас, просто нужно следить, чтобы они не превысили запланированный объем, чтобы это не привело к негативному балансу», - сказал Габриелян.

Напомним, представители правительства во время обсуждений в парламенте пообещали, что по причине дополнительных попусков воды из озера установленный законом положительный баланс уровня воды в Севане не нарушится. Хотя в случае дополнительного забора 100 миллионов кубометров воды из Севана уровень воды в озере может упасть на 8 сантиметров, однако даже в этом случае, по заверению правительства, уровень воды будет примерно на 10 сантиметров выше необходимой отметки.

Экологи ставят под сомнение заверения правительства в том, что в случае забора 270 миллионов кубических метров воды из Севана может быть обеспечен положительный баланс уровня воды в озере. Они напоминают, что вследствие двух предыдущих дополнительных заборов воды в 2012-ом и 2014 годах были зафиксированы отрицательные показатели уровня воды.

Напомним также, что министр охраны природы Арцвик Минасян, представляющий партию «Дашнакцутюн», также изначально представил возражения в связи с проектом правительства по дополнительному забору 100 миллионов кубометров воды из Севана. Причем, во время обсуждения предложения правительства в парламентской комиссии представители «Дашнакцутюн», являющейся частью правящей коалиции, проголосовали против этого предложения. Позднее, однако, министр заявил, что они изменили свою позицию.

В беседе с Радио Азатутюн Арцвик Минасян заверил, что на него давление не оказывалось. По его словам, они просто потребовали, чтобы по дополнительному забору воды из Севана был принят отдельный временный закон. Это требование, по словам Минасяна, в дальнейшем было удовлетворено. Что касается влияния дополнительного забора воды на состояние Севана, то министр охраны природы не скрывает, что оно может быть негативным, однако он не утверждал, что нельзя забирать воду из Севана. «Закон гласит: да, возможны случаи, когда забор необходим», - сказал Минасян.

На вопрос, почему тогда его товарищи по партии в парламентской комиссии проголосовали против предложения правительства, министр ответил: «Я думаю, что в парламенте имело место недоразумение, которое было исправлено».