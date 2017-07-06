Законопроект о дополнительном заборе воды из озера Севан принят во втором чтении и полностью

Сегодня на внеочередной сессии Национального собрания Армении во втором чтении и полностью был принят законопроект о дополнительном заборе до 100 миллионов кубических метров воды из озера Севан.

За законопроект проголосовали 77 депутатов, 4 депутата проголосовали против него. Только оппозиционный блок «Елк» высказался против законопроекта.

В первом чтении законопроект был принят во вторник. Согласно законопроекту, предлагается вместо нынешних 170 млн кубических метров воды в год забирать из озера Севан 270 млн кубометров. Это объясняется энергетическими и поливными нуждами.

Экологи, однако, убеждены, что главной причиной данного шага является желание обеспечить дополнительную прибыль для гидроэлектростанций с российским капиталом, воду для рыбоводческих хозяйств, а также защитить частные строения на берегу Севана, в том числе особняки, от поднимающейся береговой линии.