Журналистка Радио Азатутюн – лауреат журналистской премии

Сегодня во время церемонии, посвященной 22-й годовщине создания Ереванского пресс-клуба (ЕПК), были вручены ежегодные журналистские премии ЕПК.

Премия ЕПК была учреждена в 1998 году и присуждается лучшим журналистам, СМИ и медиа-организациям Армении.

За наилучшее совмещение качественной журналистики и инноваций журналистка Радио Азатутюн, ведущая Нарине Галечян удостоилась учрежденной Ереванским пресс-клубом премии имени Валерия Айдиняна.

За профессиональное освещение жизни в областях Армении фотограф Акоп Берберян удостоился премии имени Армена Никогосяна.

За серию фильмов «Борьба войны и мира», повествующих о жизни армянской общины Сирии в условиях конфликта, редактор спецпроектов Общественного телевидения Армении Тигран Даниелян удостоился премии имени Тиграна Нагдаляна.

За исследование освещения парламентских выборов 2017 года в интернет-медиа и соцсетях Армении исследовательский центр «Регион» награжден премией Ереванского пресс-клуба.

Премии Ереванского пресс-клуба.также удостоились сайт Sut.am - за инициативу по противостоянию лживой информации и журналистка Лусина Ованнисян - за оригинальное представление публицистического материала.