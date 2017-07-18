Комментаторы пытаются «расшифровать» последнее интервью президента

По мнению политического аналитика Армена Багдасаряна, президент Армении Серж Саргсян в своем последнем интервью «очень даже хорошо пояснил», намерен ли он в апреле 2018 года, после завершения срока своих президентских полномочий, занять должность премьер-министра.

Будучи в гостях у программы «Р-Эволюция» телекомпании «Армения», в ответ на прямой вопрос ведущей Сатик Сейранян, хочет ли он в 2018 году стать премьер-министром, Саргсян ответил: неужели этот вопрос столь существенен? Затем президент продолжил: кто в парламенте имеет большинство, тот и выдвинет своего кандидата на пост премьер-министра.

«Он объяснил, почему этот вопрос не является существенным. Он буквально сказал: кто имеет большинство в парламенте, тот и выдвинет своего кандидата в премьер-министры. Действующий премьер-министр Карен Карапетян не имеет большинства в парламенте, а он имеет. То есть, Серж Саргсян очень ясно сказал: должность премьера – это моя должность, она принадлежит мне. Захочу – возьму себе, захочу – отдам другому, затем отниму и отдам еще кому-то. Если смотреть на вопрос с этой точки зрения, то он действительно не существенен, потому что если парламентское большинство принадлежит Сержу Саргсяну, значит, он и будет фактическим премьер-министром, фактическим руководителем страны, независимо от того, кто формально будет занимать кресло премьер-министра», - сказал Армен Багдасарян.

По мнению политического обозревателя Акопа Бадаляна, Серж Саргсян не проясняет вопрос о том, хочет он быть премьер-министром или нет, поскольку после завершения срока президентства он не будет заинтересован в занятии этого поста.

«Если нет перспективы ощутимых изменений в экономике, Серж Саргсян не возьмет на себя эту большую ответственность, потому что кто потом должен будет отвечать за состояние экономики? В конце концов, заявление, что вопрос о том, кто будет премьер-министром, не столь существенен, по моей оценке, было больше заявлением о том, что он не будет премьер-министром. Серж Саргся таким образом показывает, что он сформировал механизм, который позволит ему чувствовать себя более комфортно, не будучи даже премьер-министром, оставаясь лишь на должности председателя правящей Республиканской партии Армении, и в этом статусе он может контролировать ситуацию не меньше, чем будучи премьером», - выразил мнение Акоп Бадалян.