Водители из Армении больше не могут работать в России из-за «ошибки» в водительском удостоверении РА

Гюмринец Карапет Мкртчян 9 лет водил микроавтобус в Москве, однако недавно был вынужден вернуться в Армению, поскольку с 1 июня в России вступил в силу новый закон о разрешении на управление транспортным средством.

Вследствие действия нового закона большинство работающих в России водителей из Армении потеряли работу, многие из них вернулись на родину. Проблема в том, что в России отныне запрещено заключать трудовые договоры с иностранными гражданами. Более того, по словам Карапета Мкртчяна, из-за ошибки, допущенной в выданных в Армении водительских удостоверениях, армянские водители не могут также сдать экзамен и получить российское водительское удостоверение.

В России Мкртчяну сказали, что, согласно Венской конвенции, в водительском удостоверении любая запись должна быть также сделана латинскими буквами, в то время как в армянском водительском удостоверении в графе отчество запись присутствует лишь по-армянски, а в некоторых случаях также в переводе на русский. Отсутствие записи на латинице поставило армянских водителей перед фактом.

«В России водительские права выдают только на основании национального удостоверения, но по причине отсутствия записи на латинице в России нам не выдают права на основании нашего удостоверения», - рассказал водитель из Гюмри.

Ему непонятно, почему в армянских водительских удостоверениях была выделена графа для отчества, заполнять которую даже необязательно, «и к тому же не заполнили ее латинскими буквами», создав искусственные трудности для армянских водителей. «Исходя из чего, правительство сделало такое?» - вопрошает Мкртчян.

Карапет Мкртчян теперь пытается предпринять шаги для исправления это ошибки в водительских правах. Он обратился к депутату Национального собрания Армении Эдмону Марукяну с просьбой выяснить, почему в армянских водительских удостоверениях нарушено требование Венской конвенции. Он также попросил оказать содействие в вопросе его восстановления на работе на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

На днях Эдмон Марукян на своей странице в соцсети Facebook написал, что с 1 июня в Российской Федерации действует запрет на осуществление предпринимательской и трудовой деятельности с иностранными водительскими удостоверениями, в том числе армянскими, что, по мнению депутата, противоречит принципу свободного перемещения рабочей силы на пространстве ЕАЭС.

Марукян отметил, что обратился к председателю Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Саргсяну, предложив принять меры по обеспечению выполнения Договора о Евразийском экономическом союзе и защите интересов граждан Армении.