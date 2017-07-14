Серж Саргсян: «Оснащенность армянской армии сегодня достаточная»

Президент Армении Серж Саргсян пояснил свое заявление годичной давности о том, что армянская армия воюет «в основном оружием 80-х годов», отметив, что «в мире нет армии, которая владела бы всеми современными видами вооружений».

«Оснащенность армянской армии сегодня достаточная. Нет никаких сомнений в том, что наша армия с каждым днем усиливается, приобретаются новые виды вооружений», - накануне в Дилижане заявил Сергсян.

Напомнив о заявлении, сделанном им в Германии во время апрельских событий 2016 года, президент отметил, что, во-первых, контекст этого заявления «был немного другим», и добавил: «Во-вторых, в мире нет армии, которая владела бы всеми современными видами вооружений. Нет такой армии. Ни американская, ни российская, ни какая-либо другая армия не может утверждать, что обладает лишь современным вооружением, потому что ни одна армия, ни одно государство не в состоянии обеспечить это».

Продолжая, Саргсян подчеркнул, что у каждой армии должно быть достаточное количество оружия и вооружения, чтобы она могла решать поставленные перед нею задачи». «Сегодня наша армия имеет не самые современные виды вооружения, я не могу так сформулировать, она имеет достаточно вооружения, оружия и боеприпасов, чтобы решить поставленные перед нею задачи», – подчеркнул он.

По утверждению президента, во всех войнах и сражениях, где армянская армия добилась успеха, это, в первую очередь, стало возможно благодаря человеческому фактору, но только лишь храбростью боевую задачу не решить. «Оружие и боеприпасы в достаточном количестве и качестве, плюс умные и смелые бойцы – вот залог успеха, в котором я не сомневаюсь. Конечно, также слава нашему народу, который, отрывая от себя, предоставляет возможность обеспечить все это для этого блестящего поколения», – сказал Серж Саргсян.

Вчера в интервью РИА Новости министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что контракт по поставке Азербайджану российского вооружения на сумму около 5 млрд долларов уже выполнен на 90%, подчеркнув, что «в том числе и благодаря этому вооружению Азербайджан достиг успеха» в апрельской войне 2016 года.

По оценке политического обозревателя Акопа Бадаляна, после новых поставок вооружения Азербайджану со стороны союзницы Армении, России, пояснение об «оружии 80-ых годов» президента Армении адресовано именно России.

«И потом, по еще нескольким эпизодам, стало очевидно, что Серж Саргсян чувствовал себя обманутым такой позицией, 22 апреля в Ереване он спросил Лаврова: объясните, прошу, почему так произошло. Эти несколько случаев показали, что Серж Саргсян либо чувствует себя обманутым, либо он очень хорошо знал, что Россия говорит просто так, и очень хорошо знал, что это нападение произойдет, и сейчас просто напоминает России об этом», - в беседе с Радио Азатутюн отметил Бадалян.

После посещения боевых позиций в Тавушской области президент Саргсян вчера в Дилижане принял участие в подведении итогов общественных обсуждений вокруг программ «Наблюдательный пункт», «Честь имею» и «Это я». Первая программа направлена на изучение положения в армии, вторая – предлагает студентам платную офицерскую службу, третья – предусматривает срочную военную службу на передовой на особых условиях. Президент выразил уверенность в том, что решения, предлагаемые в рамках этих программ, очень быстро дадут положительные результаты.

На обсуждении, организованном вчера в дилижанской здравнице Министерства обороны Армении «Горная Армения», присутствовали как министры и военные, так и студенты вузов.