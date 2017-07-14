По утверждению Гасанова, в том числе благодаря российскому вооружению «Азербайджан добился успеха в апрельской войне»

Контракт по поставке Азербайджану российского вооружения на сумму около 5 млрд долларов уже выполнен на 90%. Об этом РИА Новости заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, подчеркнув, что «в том числе и благодаря этому вооружению Азербайджан достиг успеха в апрельской войне 2016 года».

В начале 2010-ых годов между Азербайджаном и Россией был заключен контракт, по которому Москва обязалась поставить Азербайджану 100 танков Т-90, 100 БМП-3, САУ 2С19М1 «Мста-С», РСЗО «Смерч» и многое другое на общую сумму в 5 млрд долларов.

«Все это современное оружие давно уже в Азербайджане и успешно применяется», - отметил Гасанов, впервые за четыре года пребывания на должности министра обороны давая интервью зарубежному СМИ – российскому информагентству.

В объемном интервью азербайджанский министр также заявил, что Баку имеет противоракетное оружие, которое «может уничтожить» размещенные в Армении российские ракетные комплексы «Искандер».

«Я как министр обороны заявляю, что у нас есть система противодействия - мы можем сбить эти ракеты. У нас тоже есть ракеты, в количестве в 50 раз больше. Я несу полную ответственность за сказанные слова. Представьте, какой будет ответный удар по инфраструктуре и военным целям, если они вздумают их применить», - заявил глава военного ведомства Азербайджана, добавив, что эти ракеты Азербайджан приобрел не у России, однако качеством они не хуже российских.

Гасанов отметил, что Баку заинтересован и хочет приобрести у России новую партию вооружения, однако отказался детализировать, какое именно оружие и в каком количестве. Вместо этого он отметил, что напряженность на линии соприкосновения все больше усиливается, переговоры не дают результата, что для Азербайджана неприемлемо .

«Последние годы в зоне боевых действий, где войска Армении расположились против азербайджанских вооруженных сил, напряжение идет по нарастающей. Причина одна - оккупация азербайджанских земель. Все остальное - это следствие. Оккупированные территории не освобождаются, переговоры не приносят никаких результатов. Естественно, в зоне противостояния войск осложняется обстановка, иногда перерастает в локальные боевые действия - это нормальное явление. Пока две враждующие армии стоят друг против друга, это будет», - сказал Закир Гасанов

В ответ на вопрос российского журналиста о том, считает ли он, что карабахский вопрос будет решен военным путем, министр обороны Азербайджана сказал: «Я не политик. Наша страна привержена мирному решению вопроса. Но это не значит, что эти переговоры должны быть бесконечными, они уже слишком затянулись. Переговоры ради переговоров никому не нужны. К тому же посмотрите вокруг - международные законы уже не работают, все делают ставку на силу. Естественно, мы должны на это реагировать».