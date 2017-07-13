Торговцы ярмарки в центре Еревана не хотят уходить с нынешнего места

Торговцы ярмарки, известной как «Фирдуси», выступают против решения муниципалитета. Они говорят, что не могут найти места на других рынках, а поэтому не хотят покидать нынешнюю территорию.

«Люди этим зарабатывают на хлеб для себя и своей семьи, воспитывают детей. Многие чиновники, которые в свое время ездили на «Москвичах», сейчас ездят на «Лексусах». Мы живем этим рынком», - в беседе с Радио Азатутюн посетовал один из торговцев.

Торговцы отметили, что завтра собираются выйти на акцию протеста.

Напомним, что еще в начале июня мэрия Еревана заявила, что в ближайшее время на территории действующей на улице Фирдуси ярмарки начнутся строительные работы. Мэр поручил ответственным в данной сфере провести переговоры с владельцами ярмарок, действующих в армянской столице, с целью обеспечения перехода торговцев с «Фирдуси» на другие территории.