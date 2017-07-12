На пост президента Нагорного Карабаха выдвинуты два кандидата

Сегодня в 18:00 истек срок выдвижения кандидатов на президентских выборах в Нагорном Карабахе.

До вчерашнего дня действующий президент Бако Саакян был единственным кандидатом на эту должность. Однако сегодня решение о том, чтобы баллотироваться на выборах, принял также Эдуард Агабекян, являющийся руководителем четвертой по величине фракции парламента Нагорного Карабаха – «Движение 88».

В беседе с Радио Азатутюн оппозиционный кандидат на пост президента сказал, что недоволен деятельностью действующего президента, в Нагорном Карабахе есть, множество проблем, которые нуждаются в решении.

Агабекян считает первоочередной внешнюю политику, особенно задачу сделать Нагорный Карабах стороной переговоров. Он также поднимает экономические проблемы и вопросы безопасности.

«То, что у нас были проблемы… еще пять лет назад мы говорили – так нельзя. Результатом стал апрель [2016 года]. Это результат деятельности или бездеятельности не только Степанакерта, но и Еревана», - сказал кандидат в президенты.

Эдуард Агабекян является бывшим мэром Степанакерта. В 2012 году во время президентских выборов он руководил предвыборным штабом оппозиционного кандидата Виталия Баласаняна. Последний в ноябре прошлого года занял должность секретаря Совета безопасности Нагорного Карабаха.

Агабекян сказал, что по вопросу своего выдвижения не советовался с Баласаняном. «Я лично был против перехода Виталия Баласаняна в систему безопасности. Но это было его решение, я уважаю его решение», - сказал он.

По результатам проведенного в Нагорном Карабахе 20 февраля этого года конституционного референдума в Карабахе была установлена президентская форма правления.

По новой Конституции, на ближайшие три года, до 2020 года, в Карабахе должен быть избран президент переходного периода, которого изберет парламент.

В течение переходного периода, длящегося три года, в Нагорном Карабахе будет изменена система правления, будет отрегулировано новое правовое поле. После этого, уже в 2020 году, будут проведены президентские и парламентские выборы.

Три крупные фракции парламента Карабаха – «Родина», «Дашнакцутюн» и «Демократия» - поддерживают кандидатуру действующего президента Бако Саакяна. Все 28 депутатов трех крупных фракций парламента проголосуют за действующего президента. То есть ожидается, что Саакян получит поддержку подавляющего большинства депутатов парламента - 28 из 33 депутатов. Для избрания президента на переходный период достаточно 21 голоса.

Три депутата оппозиционной фракции «Движение 88» поддержат своего кандидата – Эдуарда Агабекяна.

Руководитель фракции правящей партии «Родина» Артур Товмасян в беседе с Радио Азатутюн выразил уверенность в том, что именно Бако Саакян победит на предстоящих выборах. Отвечая на критику оппозиционного депутата, руководитель фракции правящей партии сказал, что они довольны работой действующего президента: «У Бако Саакяна есть четкая программа и команда, с котором он будет ее реализовывать в предстоящие три года и обеспечивать примерно 10-процентный рост ВВП. Если есть кандидаты, которые считают что в Арцахе возможен рост ВВП до 50%, это абсурд».

Кандидата не выдвинула лишь фракция «Возрождение», имеющая один депутатский мандат. Глава фракции Айк Ханумян сказал, что в ближайшее время состоится заседание партии, на котором они обсудят вопрос о том, будут ли голосовать за Эдуарда Агабекяна или выступят против всех.

«Думаю, что у него довольно солидная биография и большой политический опыт, он является достойным кандидатом. Уверен, что он на несколько голов выше Бако Саакяна, в этом у меня нет сомнений. Я лично положительно отношусь к Агабекяну, однако считаю, что у него нет шансов на избрание. Он был избран мэром Степанакерта, будучи оппозиционным кандидатом. В то время, в 2004 году, это для Южного Кавказа было уникальным явлением. И он за короткое время смог приумножить собственные поступления мэрии», - сказал Ханумян.

Оппозиционный кандидат Эдуард Агабекян согласен, что у него мало шансов на избрание, но он решил баллотироваться, чтобы воспользоваться возможностью и заявить о проблемах Карабаха.

В парламенте Карабаха Радио Азатутюн сообщили, что уже завтра председатель НС Ашот Гулян выступит с заявлением и огласит дату выборов президента.