Надеемся, что российско-грузинские «торговые коридоры» начнут действовать как можно скорее - министр транспорта РА

Армения надеется, что Россия и Грузия как можно скорее достигнут взаимного согласия в вопросах, связанных с дорожной коммуникацией и соединяющие эти две страны «торговые коридоры», в конце концов, начнут действовать. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян.

Российское издание «Коммерсант» в номере за 10 июля сообщило, что Москва и Тбилиси договорились приступить к реализации подписанного еще в 2011 году договора «О торговых коридорах» между Россией и Грузией. Этот договор предусматривает транспортировку товаров через территорию Абхазии и Южной Осетии.

Издание не указывает сроков задействования коридоров, однако подчеркивает, что договоренность была достигнута по итогам переговоров в Праге заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии, посла Зураба Абашидзе.

Также сообщается, что Москва и Тбилиси договорились завершить консультации по имплементации соглашения 2011 года и перейти к оформлению контрактов со швейцарской фирмой SGS, которая будет контролировать движение товаров и грузов между двумя сторонами.

«Это в первую очередь зависит от российско-грузинских отношений, мы надеемся, что в ближайшее время этот вопрос решится», - сказал министр транспорта Армении.

«Коммерсант» также не уточняет, будут ли «торговые коридоры» действовать только по автомагистралям или будет задействована также абхазская железная дорога. Ваан Мартиросян в этой связи отметил, что обсуждения ведутся «параллельно» по всем направлениям.

Еще в феврале этого года после переговоров с руководством Грузии в рамках визита в Тбилиси премьер-министр Армении Карен Карапетян заявил, что с грузинским коллегой Георгием Квирикашили была достигнута договоренность по вопросу нахождения альтернативы дороге через КПП «Верхний Ларс». «Если вас интересует, будет ли альтернатива дороге через «Верхний Ларс», то заверяю вас, что да, будет. Об остальном поговорим в будущем, скобки пока не раскрываю. Мы достигли договоренности как по вопросу Ларса, так и по вопросу энергетического коридора», - заявил тогда Карапетян.

По словам экономиста Вилена Хачатряна, задействование «торговых коридоров» между Россией и Грузией может иметь важное значение для армянской экономики по двум причинам. Во-первых, подешевеют грузоперевозки в Россию, а во-вторых, увеличится вероятность строительства армяно-иранской железной дороги.

Отметим, что КПП «Верхний Ларс» является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Армению с Россией. В зимний период на КПП из-за угрозы схода лавин происходят скопления грузовых автомобилей, аналогичная ситуация складывается в весенний и осенний периоды, когда возникает угроза схода селевых потоков.