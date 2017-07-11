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Россия и Грузия договорились приступить к реализации договора «О торговых коридорах»

Колючая проволока между Грузией и Южной Осетией

Представители Москвы и Тбилиси договорились приступить к реализации подписанного в 2011 году договора «О торговых коридорах» между Россией и Грузией через Абхазию и Южную Осетию. Как сообщает российский «Коммерсант», договоренность была достигнута по итогам переговоров в Праге заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии, посла Зураба Абашидзе.

Зураб Абашидзе и Григорий Карасин договорились завершить консультации по имплементации соглашения 2011 года и перейти к оформлению контрактов со швейцарской фирмой SGS, которая будет контролировать движение товаров и грузов из России в Грузию и обратно через «торговые коридоры» по территории Абхазии и Южной Осетии. Для этого в ближайшее время будет сформирована трехсторонняя российско-грузино-швейцарская рабочая группа по имплементации соглашения. Об этом после завершения многочасовых переговоров в столице Чехии рассказал “Ъ” посол Абашидзе.

«Мы договорились, что консультаций на этот счет больше не будет: пора перейти к оформлению конкретных соглашений»,— подчеркнул господин Абашидзе.

«В принципе понимание того, как надо действовать, достигнуто»,— подтвердил ТАСС заместитель главы МИД РФ.

Напомним, предварительная договоренность активизировать работу по подписанному в 2011 году соглашению была достигнута на предыдущей встрече в Праге в феврале. Речь идет о «Соглашении между правительством Российской Федерации и правительством Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами» от 9 ноября 2011 года. Договор был оформлен в результате сложных переговоров по вступлению РФ в ВТО: после встречи с президентом США Бараком Обамой действующий на тот момент президент Грузии Михаил Саакашвили снял вето на вступление РФ в организацию, но лишь с тем условием, что через территории Абхазии и Южной Осетии пройдут «торговые коридоры» из России в Грузию, а стороны пригласят международных посредников, которые будут контролировать поток грузов и маркировать их. Этим и займется компания SGS.

По словам спецпредставителя грузинского премьера, ему остается обсудить с господином Карасиным сроки заключения контрактов (каждая страна — по отдельности) с SGS, представители которой встанут по обе стороны «торговых коридоров» для мониторинга движения грузов.

До сих пор переход к практической реализации соглашения тормозился тем, что Москва и Тбилиси не могли договориться, могут ли представители Абхазии и Южной Осетии непосредственно принимать участие в процессе. В Сухуме и Цхинвале, в свою очередь, не раз грозили отказом пропускать грузы через «коридоры», если они не будут полноправными участниками соглашения - но такой вариант категорически не устраивал Тбилиси.

На вопрос «Коммерсанта», отказалась ли Россия от идеи подключения к переговорам и «техническому соглашению» Абхазии и Южной Осетии, Зураб Абашидзе ответил дипломатично: «Мы с коллегой подтвердили, что соглашение 2011 года заключено между двумя странами - Россией и Грузией, и третьей стороной может стать лишь Швейцария».

Между тем, по данным издания, Москва до сих пор воздерживалась от подписания контракта с SGS не только из-за позиции Абхазии и Южной Осетии, но и по второй, не менее важной причине: оформленный в 2011 году документ предусматривает «физическое присутствие» сотрудников компании третьей страны на границах РФ с Абхазией (КПП «Псоу») и Южной Осетией (КПП «Нижний Зарамаг»), где иностранцы смогут мониторить движение любых, в том числе военных, грузов. В свою очередь, господин Карасин пояснил ТАСС, что Москва пока ждет от Тбилиси «давно запрошенные российской стороной разъяснения по вопросу таможенного оформления грузов на грузинской территории».

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