Вице-спикер армянского парламента исключает возобновление полномасштабной войны в Карабахе

Азербайджан – это не то государство, которому можно продавать оружие. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил заместитель председателя Национального собрания Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов, говоря о продаже российского оружия Азербайджану.

«Оружие продают тем странам, которые используют или намереваются использовать его в целях самообороны. Я надеюсь, что со временем все в этом убедятся», - отметил Шармазанов.

По его словам, однако, это не должно мешать углублению армяно-российских стратегических, военно-политических отношений. «У нас с Россией имеется очень богатая договорно-правовая база, и мы обеспечивали, обеспечиваем и будем продолжать обеспечивать очень серьезное сотрудничество в оборонной сфере», - заявил Шармазанов.

Он еще раз подчеркнул, что в Армении не в восторге от этой сделки и что неоднократно Ереван выражал свое недовольство в этой связи.

Напомним, ранее азербайджанские СМИ сообщили, что в Азербайджан поставлена очередная партия современного российского вооружения. Доставленные в Бакинский порт в большом количестве снаряды, ракеты и другое военное оборудование предназначены для точного и площадного поражения боевых средств, инженерных сооружений, живой силы и других объектов противника соответствующими ракетно-артиллерийскими системами.

Говоря о вероятности возобновления полномасштабной войны, вице-спикер армянского парламента практически исключил ее.

«Я исключаю крупномасштабную войну, потому что этого не позволят крупные державы, это не выгодно для крупных держав», - заявил Шармазанов.

«Но до тех пор, пока Азербайджан полностью не вернулся за стол переговоров и не вступил в конструктивную фазу, я не ожидаю каких-либо логических действий со стороны руководства Азербайджана», - подчеркнул он.