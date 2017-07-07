Парламент Армении утвердил отчет об исполнении госбюджета на 2016 год

Национальное Собрание Армении сегодня 53 голосами «за», при 22 - «против» и 1 воздержавшемся утвердило отчет об исполнении государственного бюджета на 2016 год.

Перед голосованием руководитель фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян заявил, что блок выступает против утверждения данного отчета и было бы правильно, если бы парламентская оппозиция не участвовала в голосовании, поскольку голосов представителей парламентского большинства не достаточно для того, что отчет об исполнении госбюджета был утвержден.

А секретарь фракции оппозиционного блока «Царукян» Ваге Энфиаджян отметил, что фракция также выступает против, но для неучастия в голосовании они не видят каких-либо оснований.

​После голосования Никол Пашинян заявил: «Я хочу зафиксировать, что наш расчет был правильным: если бы оппозиция не приняла участия в голосовании, отчет об исполнении госбюджета не был бы утвержден, потому что 52 голосов «за» было бы недостаточно».