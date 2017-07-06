Пресс-секретарь АО НК: Ночью выстрелы на линии соприкосновения продолжились

На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе ночью выстрелы продолжились. Об этом в беседе с Радио Азатутюн сегодня сообщил пресс-секретарь Армии обороны НК Сенор Асратян.

По его словам, вооруженные силы Азербайджана за последние часы нарушали режим прекращения огня из стрелкового оружия, в том числе из снайперских винтовок. Со стороны Армии обороны потерь нет.

Как отметил Асратян, ночью на линии соприкосновения в основном было спокойно. Вооруженные силы Карабаха, по его словам, держат ситуацию на передовой под контролем.

Министерство обороны Азербайджана сегодня утром сообщило, что армянская сторона за ночь нарушила режим прекращения огня 142 раза. Сенор Асратян назвал это дезинформацией.

Ситуация на линии соприкосновения в Карабахе резко обострилась во вторник. Поздно вечером 4 июля Министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило о применении со стороны Азербайджана установок залпового огня ТР-107, а также об ответных действиях Армии обороны, в результате которых азербайджанская сторона понесла потери. Азербайджанские СМИ сообщили, что вследствие обстрела села Алханлу со стороны армянских сил погибли двое мирных жителей – 50-летняя женщина и двухлетний ребенок, еще одна женщина была ранена и доставлена в больницу.