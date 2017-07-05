Оппозиционный депутат: «Бако Саакян сам потребовал выдвинуть его кандидатуру»

Бако Саакян сам потребовал от политических сил Нагорного Карабаха выдвинуть его кандидатуру на пост президента, сегодня в беседе с Радио Азатутюн заявил оппозиционный депутат Национального собрания Нагорного Карабаха, глава партии «Национальное возрождение» Айк Ханумян.

По его утверждению, в Карабахе политические силы подчиняются президенту и, даже имея большинство в парламенте, «не имеют права выдвигать своего собственного кандидата».

«Выдвижение Бако Саакяна приходит по требованию и желанию самого Бако Саакяна. Это по большому счету трагедия именно для этих партий, когда у них есть другие амбиции, другие планы, однако они вынуждены выполнять то, что говорит президент. У партии «Свободная родина» точно был бы собственный кандидат на президентских выборах, если бы Бако Саакян не поставил парламентское большинство перед фактом», - сказал Айк Ханумян.

По словам оппозиционного депутата, Конституция Карабаха была «намеренно» так изменена, чтобы ни одна представленная в парламенте партия не смогла в одиночку выдвинуть кандидата. Он, в частности, указывают на то, что переходный президент должен быть избран двумя третями депутатов парламента, «между тем в 33-местном парламенте Арцаха ни одна партия не имеет столько депутатов».

Отметим, что по результатам проведенного в Нагорном Карабахе 20 февраля этого года конституционного референдума в Карабахе была установлена президентская форма правления. По новой Конституции, в ближайшие три года, до 2020 года, в Карабахе будет править президент переходного периода, которого в этом месяце должен избрать парламент.

Примечательно, что 3 из 5 партий в Национальном собрании Карабаха - правящая партия «Свободная родина» (15 мандатов), Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (7 мандатов) и «Демократическая партия Арцаха» (6 мандатов) - уже заявили, что хотят выдвинуть на пост президента кандидатуру Бако Саакяна. То есть, ожидается, что Бако Саакян получит поддержку подавляющего большинства в парламенте: 28 из 33 депутатов готовы проголосовать за его кандидатуру. Отметим, что для избрания на должность переходного президента достаточно набрать 21 голос.

На вопрос, почему партия «Свободная родина», имеющая большинство в парламенте, вместо своего лидера Ара Айрапетяна решила выдвинуть на должность президента Бако Саакяна, депутат фракции партии Арам Григорян в беседе с Радио Азатутюн ответил, что они считают первостепенным политическое единство. Кстати, это решение партия «Свободная родина» приняла на состоявшемся сегодня съезде.

«Руководитель нашей партии также выступает за выдвижение кандидатуры действующего президента Бако Саакяна. Если помните, на последних президентских выборах наш лозунг звучал так: «Вместе во имя Арцаха». Чтобы был соблюден этот лозунг, мы решили, что кандидатом должен стать Бако Саакян», - сказал Арам Григорян.

На вопрос, возможно ли, что и в 2020 году они поддержат кандидатуру Саакяна, Григорян ответил: «Я не могу делать какие-либо прогнозы».

Отвечая на утверждения Айка Ханумяна, Григорян также отметил, что «однозначно исключает» возможность оказания давления на какую-либо политическую силу.

Что касается решения «Дашнакцутюн» о выдвижении кандидатуры Бако Саакяна, то представитель центрального комитета АРФД Карабаха Давид Ишханян отметил, что поскольку они уже два раза поддержали Саакяна, то «логично», что и на переходный период также выдвинут его кандидатуру. Представитель центрального комитета АРФД Карабаха, однако, подчеркивает, что после завершения переходного периода, в 2020 году, когда состоятся общегосударственные выборы президента, они принципиально будут против того, чтобы Бако Саакян продолжил занимать пост президента.

«Не только я, но и многие в «Дашнакцутюн» придерживаются того мнения, что в 2020 году будет другой кандидат. Я считаю, что «Дашнакцутюн» не может сделать шаг, который противоречил бы демократическим принципам. После 2020 года пребывание Бако Саакяна на должности президента, естественно, будет противоречить этим принципам», - сказал Давид Ишханян.

Депутат парламента НК от оппозиционной партии «Национальное возрождение» Айк Ханумян, между тем, уверен, что если обстоятельства позволят, Бако Саакян попытается навечно продлить свою власть, оставаясь на посту президента и после 2020 года. «Потому что этот человек, его представления и видение не имеют ничего общего с видением развития и благосостояния народа Арцаха. Этот человек думает лишь о собственной власти - как сделать, чтобы ее продлить, чтобы еще больше сконцентрировать власть и ресурсы в своих руках», - сказал Ханумян.

Оппозиционный депутат убежден, что вопрос переизбрания Бако Саакяна на пост президента Карабаха согласован с властями Армении. По словам Айка Ханумяна, Бако Саакян - «самый предпочтительный, самый послушный и самый подчиняющийся» кандидат для Сержа Саргсяна.

Комментируя утверждение пресс-секретаря правящей Республиканской партии Армении Эдуарда Шармазанова о том, что переизбрание Бако Саакяна на должность президента Нагорного Карабаха не нанесет ущерба демократии в Карабахе, Айк Ханумян возразил: третий срок президентства Саакяна правящая сила Армении оправдывает, используя при этом присущий авторитарной силе лексикон, теми же словами, какими, к примеру, в Азербайджане оправдывают продление власти Алиева, а в Зимбабве – Роберта Мугабе. «Фактически, политическая система уничтожается, и попросту утверждается авторитарный режим, который, естественно, ничего хорошего Арцаху не принесет», - сказал Айк Ханумян.