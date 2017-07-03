Демократия в Карабахе не пострадает, если Бако Саакян еще 10 лет останется на посту президента - Шармазанов

По убеждению правящей Республиканской партии Армении (РПА), если занимающий уже 10 лет пост президента Нагорного Карабаха Бако Саакян еще несколько лет продолжит руководить Карабахом, это не нанесет ущерба демократии в Нагорном Карабахе.

Отметим, что по результатам проведенного в Нагорном Карабахе 20 февраля этого года конституционного референдума в Карабахе была установлена президентская форма правления.

По новой Конституции, на ближайшие три года, до 2020 года, в Карабахе должен быть избран президент переходного периода, которого изберет парламент.

На вопрос Радио Азатутюн, разделяет ли он опасения, что если Бако Саакян согласится до 2020 года остаться на посту президента, это станет серьезным ударом по демократии в Нагорном Карабахе, пресс-секретарь РПА, вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов ответил: «Конечно, я не разделяю эти опасения, и мне не известно, у кого есть такие опасения, возможно, это частное мнение, частные озабоченности. Республика Арцах - независимое демократическое государство, у него есть своя Конституция, и эта Конституция дает возможность Национальному собранию избрать президента республики до 2020 года, и у действующего президента Бако Саакяна нет ограничений, тем более он не нуждается в чьей-либо защите. Я считаю некорректным, будучи заместителем председателя Национального собрания Республики Армения, озвучивать оценки, но как человек, который заинтересован в стабильности в Арцахе, в том, чтобы в Арцахе был национальный, государственный лидер, если вы меня спросите, это очень хорошее и нормальное решение. С правовой точки зрения каких-либо проблем я здесь не вижу. Конституция дает возможность господину Саакяну быть переизбранным парламентом, и есть парламентские силы, которые предлагают господину Саакяну переизбраться на пост президента, это задача Арцаха, в данном случае, депутатов парламента Арцаха».

На вопрос, не видит ли он проблемы в том, что человек, поменяв Конституцию, продолжит пребывать на посту президента больше 10 лет, Шармазанов ответил: «Нет, я не вижу здесь проблемы. Конституция дает такую возможность. Более того, Франклин Делано Рузвельт [32-й президент США] с 1932-го по 1945 год четыре раза избирался президентом, и за этот период никто не мог обвинить США в том, что в этой стране есть проблемы с демократией. Что касается личности господина Саакяна, то я бы сказал, что очень многие страны мечтали бы иметь такого национального, государственного лидера, как Бако Саакян».