Посол Польши: Евросоюз ждет от Армении не обещаний, а конкретных шагов

Европейский союз ждет от Армении не обещаний, а конкретных шагов. Об этом сегодня в ответ на вопрос Радио Азатутюн заявил посол Польши Ежи Марек Новаковский.

Польша считается одной из ключевых стран Евросоюза, продвигающих программу Восточного партнерства ЕС.

Отвечая сегодня на вопрос о том, считает ли он вероятным, что новое рамочное соглашение между ЕС и Арменией, подписание которого ожидается в ноябре этого года в Брюсселе, не будет подписано, как это уже один раз случилось в 2013 году, польский посол ответил: «Мы готовы, наши двери полностью открыты перед Арменией. Согласно совместному заявлению председателя Туска и президента Саргсяна, документы готовы, мы ждем подписания соглашения. И как подчеркнул посол ЕС в Армении Петр Свитальский, мы ждем от армянских партнеров не обещаний, а конкретных шагов».

«Смотрите, я скрещиваю пальцы и говорю – нет, подобного риска нет, но пальцы скрещиваю», - шутя, добавил Новаковский.

Опасения по поводу того, что власти Армении могут отказаться от подписания соглашения о Всеобъемлющем и расширенном партнерстве, вокруг которого были проведены переговоры с Евросоюзом и которое было парафировано в марте этого года в Ереване, на прошлой неделе выразили представители парламентской оппозиции.

Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян в Национальном собрании так и не дал конкретного ответа на вопрос о том, возможно ли, что по причине внешнего вмешательства соглашение Евросоюз-Армения не будет подписано. Он лишь сказал: поживем – увидим, а затем добавил: «Да, подписание планируется осенью. О результатах мы поговорим в следующем году».

3 сентября 2013 года в Москве после переговоров с президентом России Владимиром Путиным президент Армении Серж Саргсян неожиданно для граждан Армении заявил, что Ереван присоединяется к инициированному Кремлем Таможенному союзу и позже созданному на его основе Евразийскому экономическому союзу. Это означало, что Армения не подпишет договор о создании зоны свободной торговли, который, фактически, был частью Соглашения об ассоциации с ЕС, вокруг которого Ереван до этого в течение почти 4 лет вел переговоры с Брюсселем.

На вопрос Радио Азатутюн, если соглашение и на этот раз не будет подписано, как это повлияет на отношения между ЕС и Арменией, дипломат ответил: «Конечно, мы продолжим диалог с Арменией, но существуют разные типы диалогов – дружественный диалог, обычный диалог, холодный диалог и последний - диалог оружия. Мы надеемся, что наши отношения будут теплеть как можно больше. Будущее зависит от обеих сторон, а также от того, как конкретно будут реализованы наши соглашения».