Ночь на линии соприкосновения была напряженной – пресс-секретарь МО Армении

Ночь на линии соприкосновения вооруженных сил Карабаха и Азербайджана была напряженной. Об этом в беседе с Радио Азатутюн сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Он заверил, что в результате применения Азербайджаном артиллерии с армянской стороны потерь нет.

Представитель Министерства обороны Армении не уточнил, нужно ли ожидать новых обострений или нет, но отметил, что армянская сторона готова к любому развитию ситуации.

На армяно-азербайджанской границе ночью было относительно спокойно.

Накануне Министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило о применении вооруженными силами Азербайджана системы залпового огня ТР-107 и об ответных действиях Армии обороны, повлекших за собой потери с азербайджанской стороны. Заместитель главы аппарата президента Карабаха Давид Бабаян сегодня назвал ложью заявления азербайджанской стороны о том, что от огня армянской стороны погибли азербайджанская женщина и ребенок. Он подчеркнул, что армянская сторона не стреляет по гражданскому населению.