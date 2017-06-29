Нынешний состав правительства пользуется «полным доверием» президента

«Нынешний состав правительства во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном пользуется моим полным доверием, равно как и полным доверием всей нашей политической команды» - сегодня во время заседания правительства заявил президент Армении Серж Саргсян.

«У меня как у президента Армении и руководителя Республиканской партии Армении, уверен, как и у всех вас, нет каких-либо предрассудков. Мы готовы работать со всеми конструктивными силами в рамках законодательной и исполнительной ветвей власти, в органах местного самоуправления и даже вне указанных институтов. Единственное условие для такого сотрудничества – это сохранение норм вежливости, при этом подчеркну, что мы не рассматриваем критику как нарушение вышеуказанных норм, особенно, если эта критика конструктивна и направлена на улучшение ситуации», - заявил Серж Саргсян.

Говоря о выполнении программы правительства на 2017-2022 годы, глава государства отметил, что прозрачность будет одним из самых важных критериев деятельности.

«Это должно стать не только образом действия, а нашим общим усилием для того, чтобы соответствовать требованиям пересмотренной Конституции Армении и сформировать новую политическую культуру. Каждый из вас должен лично установить стандарты и служить примером для других. От вас зависит не только вверенная вам сфера, но и наш общий прогресс», - заявил президент Серж Саргсян.