Зампред «Наследия» не ответил на вопрос о возможном сотрудничестве с Заруи Постанджян

Заместитель председателя партии «Наследие» Армен Мартиросян категорически отказался отвечать на вопрос Радио Азатутюн о том, считает ли он реалистичным сотрудничество с бывшим членом партии Заруи Постанджян.

«Перейдем к следующему вопросу», - в ответ на вопрос сказал Мартиросян.

На уточняющий вопрос, считает ли он Постанджян оппозицией, зампред «Наследия» вновь ответил таким же образом: «Перейдем к следующему вопросу».

На днях партия «Наследие» заявила о необходимости объединения оппозиции и подготовки к бархатной революции.

Напомним, что перед прошедшими 2 апреля этого года парламентскими выборами Постанджян покинула ряды партии «Наследие». Она заявила, что для нее неприемлемо участие в выборах в блоке вместе с бывшим министром иностранных дел Армении Варданом Осканяном и бывшим министром обороны Армении Сейраном Оганяном.

Напомним, партия «Наследие», приняла участие в парламентских выборах 2 апреля в составе блока «Оганян-Раффи-Осканян», который не преодолел 7-процентный порог, необходимый для прохождения в парламент.

Постанджян создала партию «Еркир цирани» («Страна абрикоса»), которая на выборах в Совет старейшин Еревана получила пять мандатов.