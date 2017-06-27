Российский эксперт: Продавая оружие Азербайджану, Россия зарабатывает деньги для своего ВПК

Продавая оружие Азербайджану, Россия зарабатывает деньги для своего военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявил старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Николай Силаев.

Напомним, Министерство обороны Азербайджана на днях распространило сообщение с приложенными к нему фотографиями и видеоматериалом, согласно которому из России в порт Баку прибыли противотанковые ракетные комплексы Хризантема-С. Они предназначены для уничтожения как танков и бронетехники, так и укреплений противника.

По словам эксперта, Армения получает оружие по соглашениям в рамках ОДКБ и поставки российского вооружения Азербайджану не связаны с армяно-российскими союзническими отношениями.

На замечание о том, что в прошлом году, спустя всего два дня после завершения четырехдневной апрельской войны, принимая в Ереване премьер-министра России Дмитрия Медведева, президент Армении Серж Саргсян подчеркнул, что поставляемое Баку российское оружие применяется против мирных армянских поселений, Силаев ответил так: «Если бы я был на месте Сержа Саргсяна, я бы тоже поднял этот вопрос перед Россией».