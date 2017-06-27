Спикер парламента Армении призвал азербайджанского коллегу содействовать мирному урегулированию карабахской проблемы

«Мирное урегулирование нагорно-карабахской проблемы продолжает оставаться одним из важнейших вопросов нашего региона», - заявил председатель Национального собрания Армении Ара Баблояна, выступая в Сеуле на второй встрече спикеров парламентов стран Евразии «Развитие межпарламентского сотрудничества в интересах совместного благополучия стран Евразийского региона».

«Единственный формат, имеющий международный мандат на урегулирование карабахской проблемы, – сопредседательство Минской группы ОБСЕ, включающее в себя Россию, Францию и Соединенные Штаты. Согласно заявлениям президентов стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ, конфликт должен быть урегулирован на основе принципов международного права, в частности, права народов на самоопределение, неприменения силы или угрозы ее применения и территориальной целостности, которые, наряду с элементами урегулирования конфликта, последовательно представляются странами-сопредседателями в качестве единого неделимого целого», - сказал Баблоян.

«Предложение сопредседателей также предусматривает определение в будущем окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем юридически обязывающего волеизъявления его населения – референдума жителей Нагорного Карабаха», - отметил спикер НС.

«Азербайджан последовательно срывает процесс мирного урегулирования, отказываясь признавать право народа Нагорного Карабаха на самоопределение. В ответ на осуждение странами-сопредседателями применения или угрозы применения силы руководство Азербайджана постоянно утверждает, что международное право является неэффективным и только с помощью силы можно решить проблему. Агрессия Азербайджана против Арцаха в апреле прошлого года еще раз доказала, что реализация права на самоопределение не имеет альтернативы» - подчеркнул спикер парламента Армении.

«Армения и Нагорный Карабах вместе с сопредседателями МГ ОБСЕ всегда прилагали усилия в направлении исключительно мирного урегулирования конфликта. Пользуясь случаем, я обращаюсь к моему коллеге, спикеру парламента Азербайджана, с призывом содействовать решению проблемы мирным путем», - заявил Ара Баблоян.