Члены фракции «Еркир цирани», которым выразили недоверие, намерены оставаться независимыми членами Совета старейшин

Двое членов оппозиционной фракции «Еркир цирани» Совета старейшин Еревана решили покинуть фракцию, однако складывать мандаты они не собираются.

«В ближайшее время мы будем оставаться в качестве независимых членов Совета старейшин Еревана». - такое заявление для прессы сегодня сделали члены Совета старейшин Еревана Айк Петросян и Мнацакан Паракшиев, которым ранее их фракция «Еркир цирани» выразила недоверие.

«Мы это попробуем, увидим, насколько это успешно. Законодательство и регламент позволяют нам сотрудничать, не вступая в какую-либо фракцию. Поэтому мы в ближайшее время будем работать, будем открыты для сотрудничества, но входить в какую-либо фракцию мы не собираемся», - заявил Петросян.

Мнацакан Паракшиев также покидает ряды партии «Еркир цирани». Депутаты заявили, что не согласны со стилем работы партии.

«Мы боремся против таких порочных явлений, как цинизм, высокомерие, нетерпимость, полное отсутствие чувства реальности. Очень важно, чтобы мы сами не стали такими, чтобы были открытыми для плюрализма мнений и здоровой критики», - сказал член Совета старейшин Айк Петросян.

Он отметил ,что они будут действовать в оппозиционном поле. «Мы неоднократно критиковали образ действия властей, мы будем действовать в оппозиционном поле. Но если власти в каком-либо вопросе захотят с нами сотрудничать, решить поднятые нами вопросы, мы будем открыты для сотрудничества», - заявил Петросян.

Напомним, в конце прошлой недели партия «Еркир цирани»» выступила с заявлением, в котором говорилось, что фракция партии в Совете старейшин Еревана выразила недоверие двум своим членам – Айку Петросяну и Мнацакану Паракшиеву.

«За основу выражения недоверия было принято то, что Айк Петросян и Мнацакан Паракшиев предали идеологию, принципы и программы партии, считая интересы ереванцев ниже своих личных интересов», - отмечалось в сообщении оппозиционной партии, лидером которой является бывший депутат Национального собрания Армении Заруи Постанджян.

По словам Петросяна, подобное заявление стало для них неожиданностью.