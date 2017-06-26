Несмотря на то, что внешний долг Армении достигает около 6 млрд долларов, однако власти заверяют, что по международным стандартам Армения входит в число стран с низким уровнем долговой нагрузки.

Сегодня в парламенте во время обсуждения исполнения государственного бюджета на 2016 год министр финансов Вардан Арамян подчеркнул, что у Армении нет существенных проблем с выплатой внешнего долга. «Мы входим в число стран с низким уровнем долговой нагрузки. Мы еще даже не достигли той черты, за которой находятся страны со средним уровнем долговой нагрузки», - сказал он.

В ходе обсуждения руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян, касаясь вопроса внешнего долга, напомнил о заключении Контрольной палаты, согласно которому в 2020 году только на обслуживание этого долга будет необходим 1 млрд долларов, и спросил, разделяет ли министр эту оценку Контрольной палаты.

В своем ответе министр финансов подчеркнул, что в это входят также выпущенные государством еще в 2013 году облигации на сумму 500 млн долларов. Вопрос в том, собираются ли они выплачивать эти суммы. Как выясняется, нет. Армения просто перевыпустит облигации, то есть продлит их срок.

«Если нам удастся добиться 5-процентного экономического роста, то мы сможем погасить эти 500 млн. Но какой в этом смысл? Зачем нам их погашать, если мы можем осуществить принятую в международной практике операцию? У нас уже есть договоренность, мы очень активно работаем с ведущими менеджерами и JP, и Morgan, и HSBC. Когда приблизится срок погашения этого долга, мы предпримем road show. Мы начнем это с 2018-2019 гг. и выберем удобный момент, когда рынок будет благоприятным, ликвидным, тогда выйдем на него и сделаем перевыпуск», - пояснил Вардан Арамян.