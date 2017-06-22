Парламент Армении одобрил программу правительства

Национальное собрание Армении утвердило программу правительства страны на 2017-2022 годы. За соответствующее решение сегодня проголосовали 64 депутата, 31 депутат проголосовал «против».

Против программы правительства проголосовали фракции блоков «Царукян» и «Елк» («Выход»).

Представляющий фракцию «Царукян» заместитель председателя Национального собрания Микаел Мелкумян заявил, что эта программа представляет собой «несколько шагом назад» и что все ее пункты провальные. «Если предыдущие программы провалились, то нет никакой гарантии, что эта программа также не провалится. Поэтому мы однозначно будем голосовать против программы», - заявил Мелкумян.

Руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян заявил, что будут голосовать против программы потому, что это программа Сержа Саргсяна и Республиканской партии Армении: «А Серж Саргсян является ответственным номер один за все неудачи Армении».