Премьер: Мы даем рестарт нашей работе

Сегодня премьер-министр Карен Карапетян провел первое заседание правительства после утверждения Национальным собранием программы правительства на 2017-2022 гг. В начале заседания он поручил ведомствам разработать план мероприятий, вытекающих из 5-летней программы.

«Разработать и представить в аппарат правительства перечень мероприятий, вытекающих из программы правительства на 2017-2022 гг., ежеквартально представлять в аппарат правительства отчеты о ходе выполнения включенных в перечень мероприятий. Мы даем рестарт нашей работе, работаем в том же режиме – минимум 6-дневном рабочем графике в неделю», - сказал премьер.

По его словам, правительство выбрало не простой, но меняющий качество жизни путь, намерено обеспечить значительный экономический рост, сокращение уровня бедности почти вдвое, рост объемов экспорта, значительный рост иностранных инвестиций.

Об инвестициях Карапетян говорил также в ходе избирательной компании правящей Республиканской партии Армении на выборах в парламент, отметив, что в 2017 году планируется привлечь в Армению почти 850 млн долларов инвестиций.

Министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян заверяет, что «примерно 37-40%» обещанного премьер-министром в ходе предвыборной кампании объема инвестиций уже реализовано, при этом, однако, не раскрывая названий конкретных компаний.

«Названия - это коммерческая тайна, мы не можем их раскрывать, - аргументировал министр и продолжил: - Могу обнародовать информацию о том, в каких сферах были сделаны эти инвестиции».

На днях во время обсуждения программы правительства в парламенте оппозиционный депутат Эдмон Марукян отметил, что говорящий о привлечении инвестиций в Армению глава правительства не совершил ни одного визита в европейские страны, хотя, согласно 5-летней программе, собирается развивать сферу высоких технологий, стимулировать внедрение в стране инновационных технологий.

«Наука, передовые подходы где еще, если не на Западе?» - отметил Марукян. «Пытались ли вы организовать такой визит? У Вас не получилось или Вы и не хотели организовывать такой визит и удовлетворились лишь совершением визитов в Кыргызстан, Туркменистан, Беларусь и Москву за 10-месячный период вашего премьерства? Это очень важное обстоятельство и очень тревожное. То есть, что делается для того, чтобы эти инвестиции сюда пришли, кто должен поехать и убедить этих людей, чтобы они вложили сюда эти инвестиции, кто этим будет заниматься?... Наши послы что ли будут заниматься привлечением инвестиций?» - поинтересовался депутат.

Министр Караян, однако, уверен, что отсутствие рабочих визитов в Европу с точки зрения уровня сотрудничества еще ничего не означает: «Ведь мы уже осветили эту тему, провели множество встреч, много партнеров как раз из европейских стран посещают Армению. Несколько дней назад здесь были наши французские партнеры, они вложат инвестиции в сфере нашей легкой промышленности и будут спущены заказы. В понедельник прибудут наши партнеры из Дании… Так что, эти слухи являются необоснованными».