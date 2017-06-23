Шарль Азнавур получит звезду на Аллее славы Голливуда

Легендарный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур удостоится памятного знака в виде звезды на Аллее славы Голливуда, сообщает ТАСС.

93-летний прославленный певец записал около 1200 песен и является автором около 800 песен. На сегодняшний день по миру разошлось более 180 миллионов его дисков. В 1998 году телеканал CNN назвал его «Исполнителем века», по результатам опроса он обошел Элвиса Пресли и Боба Дилана.

Вместе с Азнавуром почетную звезду получат такие звезды мирового шоу-бизнеса, как, например, итальянская актриса Джина Лоллобриджида, американские актеры Кирстен Данст, Дженифер Лоуренс и Джефф Голдблюм, британцы Ричард Брэнсон и Саймон Кауэлл, а также рэпер Снуп Догг. Перечень актеров, продюсеров, ведущих шоу и певцов обнародовала в четверг Торговая палата Голливуда.

«Отборочный комитет рад огласить новых почетных обладателей знака на Аллее славы. Мы внимательно изучили каждого номинанта и считаем, что нам удалось выбрать эклектическую группу талантов, которые импонируют вкусу множества поклонников в мире», - заявил председатель комитета, режиссер и продюсер Вин Ди Бона. Он выразил уверенность, что новые обладатели звезд «будут горды возможностью навсегда стать составной частью истории Голливуда».

В категории кино этой чести удостоены актеры Джина Лоллобриджида, Джек Блэк, Кирстен Данст, Джефф Голдблюм, Ф. Гэри Грей, Дженнифер Лоуренс, Ник Нолти, Зои Салдана и персонаж мультфильма Минни Маус. Телевидение представляют актрисы Джиллиан Андерсон, Тараджи Хенсон, Эрик МакКормак, британский продюсер Саймон Кауэлл, телеведущий Ру Пол, использующий женский образ, сценарист Райан Мерфи, продюсер и режиссер Шонда Раймс.

В категории звукозаписи отметились певица Мэри Джей Блайдж, британский миллиардер Ричард Брэнсон, композитор Петула Кларк, рэперы Айс Ти и Снуп Догг, исполнительница Кэрри Андервуд. Список замыкают французский шансонье Шарль Азнавур, композитор и сценарист Ли-Мануэль Миранда и актер Берни Мак. Он удостоен звезды посмертно.

Аллея славы Голливуда располагается на северо-востоке Лос-Анджелеса. Идея ее создания зародилась в 1953 году, а первая звезда - актера Престона Фостера - была вмонтирована в тротуар 15 августа 1958 года. Официальная церемония открытия Аллеи состоялась 23 ноября 1960 года. Тогда на бульваре насчитывалось ровно полторы тысячи звезд, а сейчас - более 2,6 тысячи.

