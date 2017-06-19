Фракция «Еркир цирани» выразила недоверие двум своим членам

Партия «Еркир цирани» выступила с заявлением, в котором говорится, что фракция партии в Совете старейшин Еревана выразила недоверие двум своим членам – Айку Петросяну и Мнацакану Паракшиеву.

«18 июня сего года фракция «Еркир цирани» Совета старейшин Еревана провела заседание, в котором принимали участие глава фракции Заруи Постанджян, секретарь Марина Хачатрян и член фракции Сона Агекян.

В повестку заседания были включены вопросы о выражении недоверия Айку Петросяну и Мнацакану Паракшиеву и их отзыве из постоянных комиссий Совета старейшин.

«За основу выражения недоверия было принято то, что Айк Петросян и Мнацакан Паракшиев предали идеологию, принципы и программы партии, считая интересы ереванцев ниже своих личных интересов», - говорится в сообщении партии «Еркир цирани».

В беседе с Радио Азатутюн Айк Петросян сказал, что в ближайшее время они выступят с заявлением.

«Было два вопроса, один был связан с партией. Я вообще не могу комментировать, поскольку не являюсь членом партии, а являюсь только членом фракции. В связи со вторым вопросом мы сделаем заявление и постараемся дать ответы на все вопросы», - заявил Петросян, отказавшись отвечать на другие вопросы.