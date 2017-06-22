МИД РА представил ОБСЕ доказательства того, что попавший в азербайджанский плен гражданин РА является гражданским лицом

Официальный Ереван утверждает, что оказавшийся в руках вооруженных сил Азербайджана 43-летний гражданин Армении Завен Карапетян - гражданское лицо, никак не связанное с вооруженными силами.

Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян сообщил Радио Азатутюн, что МИД официально обратился к ОБСЕ и представил доказательства того, что Карапетян является гражданским лицом.

«Сегодня мы подняли этот вопрос в ОБСЕ, было сказано, что этот гражданин оказался в руках азербайджанцев, и неизвестно, каким путем он там оказался. При наличии очевидных задач его одели в военный жилет, который не используется армянскими вооруженными силами, попытались представить как диверсанта, - сказал Балаян и продолжил: - В первую очередь, это нарушение всех возможных международных гуманитарных обязательств, по которым не разрешается просто попавших в плен или оказавшихся в подобном статусе людей показывать против их воли.А то, что это было сделано против воли, ни у кого не вызывает сомнений».