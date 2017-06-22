Ереван и Нью-Дели продолжают переговоры о военно-техническом сотрудничестве - посол

Армения и Индия продолжают переговоры о сотрудничестве в военно-технической сфере. Сегодня об этом в беседе с Радио Азатутюн заявил посол Индии в Армении Йогешвар Сангван.

Посол отметил, что не может говорить о конкретных договоренностях и сроках, но сотрудничество будет происходить в свое время.

«Сейчас стороны обсуждают сотрудничество в этой сфере. У меня нет какого-либо четкого графика, но это произойдет в свое время на основе переговоров двух сторон», - сказал Сангван.

О возможности сотрудничества двух стран в военно-технической сфере Радио Азатутюн два месяца назад заявил находившийся в Армении с официальным визитом вице-президент Индии Мохаммад Хамид Ансари, подчеркнув, что руководители двух стран обсуждают этот вопрос, «принимая за основу общие потребности».

Посол Индии, чья страна, по данным Всемирного банка, входит в десятку крупнейших экономик мира, сегодня подтвердил, что Индия готова сотрудничать с Арменией в различных сферах.

«Индия готова сотрудничать с Арменией во всех сферах, у нас отличные двусторонние отношения. Даже в сфере обороны мы открыты для сотрудничества с Арменией. Этот вопрос уже обсуждался между правительствами Армении и Индии, и мы будем двигаться вперед, делая все возможное», - сказал Йогешвар Сангван.

Отметим, что Азербайджану масштабные поставки оружия осуществляет Пакистан, находящийся в напряженных отношениях с Индией. Посол Индии в Армении сегодня, однако, заверил, что фактор Пакистана не играет какой-либо роли в армяно-индийских отношениях.

«Индия не строит свои отношения с какой-либо страной, основываясь на факторе третьей страны. Следовательно, наши отношения с Арменией не зависят от какого-либо постороннего влияния. Мы не позволяем третьим сторонам влиять на наши отношения. У нас очень прочные отношения с Арменией, это очень дружественная для нас страна. Мы сотрудничали на международной арене и будем продолжать делать это», - в беседе с Радио Азатутюн заверил индийский посол.