Премьер: «Это – программа, меняющая качество жизни»

Ежегодно в среднем пятипроцентный экономический рост, сокращение бедности почти вдвое, повышение минимальной заработной платы, значительное увеличение экспорта – вот цели правительства Армении на ближайшие 5 лет.

Сегодня премьер-министр Армении Карен Карапетян представил программу правительства в Национальном собрании, подчеркнув, что в ее основе лежит видение «безопасной, справедливой, независимой и умной Армении».

«Эта – программа, меняющая качество жизни в сторону создания более благополучной, сильной и безопасной среды», - подчеркнул глава кабмина.

Напомнив, что Армения находится в сложных геополитических условиях, что две из четырех границ республики закрыты, что в регионе сталкиваются интересы мощных игроков, и что Армения зависит от экономического состояния крупных стран, премьер-министр Карапетян подчеркнул, что есть страны, у которых были худшие стартовые позиции, «но, работая денно и нощно, они добились успеха».

«Уверен, что этим путем мы достигнем Армении нашей мечты», - подчеркнул Карапетян.

Первый же вопрос, адресованный Карену Карапетяну, был связан не с программой на ближайшие 5 лет, а с более насущной проблемой. Редко выступающий с парламентской трибуны депутат, генерал Сейран Сароян призвал как можно скорее решить вопрос фермеров, которые лишились доходов и сегодня обременены кредитами в результате града в Армавирской области.

В ответ Карен Карапетян сообщил, что в настоящее время правительство реализует пилотную программу по переводу противоградовой системы на ракетную. «Коэффициент полезного действия ракетной противоградовой системы намного выше, она нейтрализует возможный град еще до подхода к населенному пункту», - отметил он.

Депутаты от фракции блока «Елк» несколько раз озвучили вопрос о том, как Армения может развиваться, привлекать инвестиции, если продолжает оставаться неопределенность по главному вопросу – пока неизвестно, кто будет премьер-министром в 2018 году после окончания срока президентства Сержа Саргсяна, когда в соответствии с требованием Конституции правительство подаст в отставку.

После того, как Карен Карапетян дал уклончивые ответы на вопросы Эдмона Марукяна, вопрос в третий раз сформулировал Никол Пашинян: «Отвечая на вопрос моего коллеги, вы сказали следующее: я неоднократно отвечал на этот вопрос. По поводу того, кто будет премьером в 2018 году, кто будет претендовать на этот пост. Может мы что-то упустили, пожалуйста, ответьте еще раз».

«Это вопрос немного из области корректности, поэтому хочу быть правильно понятым. Я не могу утверждать что-либо, потому что как только что-то утверждаешь, сразу становишься объектом критики. Я готов быть премьер-министром. Такой ответ удовлетворяет?» - ответил Карен Карапетян.