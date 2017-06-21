Армия обороны НК: Минобороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию

Министерство обороны Нагорного Карабаха сегодня выступило с заявлением, в котором назвало заявление, распространенное в среду пресс-службой Минобороны Азербайджана, о том, что они якобы предотвратили попытку диверсионной вылазки и взяли в плен одного армянского военнослужащего, «очередной дезинформацией».

В карабахском оборонном ведомстве отметили, что Армия обороны НК не осуществляла диверсионных действий.

Как отмечается в сообщении, «когда осуществляются карательные действия для сдерживания противника, их болезненные последствия не заставляют себя долго ждать».

«Распространяя подобные заявления, вооруженные силы противника зарегистрировали очередную «победу» в виртуальном пространстве и попытались выдать желаемое за действительное», - заявили в Минобороны Карабаха.

Отметим, что в заявлении Минобороны Азербайджана не приводится имя якобы взятого в плен армянского военнослужащего.