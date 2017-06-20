Шармазанов: Я хотел бы, чтобы посол ЕС не воспринимал в штыки, а анализировал мнения своих оппонентов

В беседе с Радио Азатутюн сегодня заместитель председателя Национального собрания, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов прокомментировал последние заявления главы делегации ЕС в Армении, посла Петра Свитальского.

Отметим, что на пресс-конференции ранее во вторник Петр Свитальский довольно остро отреагировал на заявление Шармазанова о том, что посол не имеет права вмешиваться во внутренние дела суверенной страны. Свитальский, в частности, подчеркнул, что он «рад, что армяне очень хорошо понимают, что угрозы суверенитету Армении скрыты в другом месте, а не в нашем дружеском содействии».

На просьбу прокомментировать данные слова посла ЕС Шармазанов ответил так: «Во-первых, я думаю, что вместо того, чтобы в штыки воспринимать мои заявления и заявления моих коллег, уважаемый посол должен был справедливо уважать наше право на выражение мнений, поскольку свобода выражения мнений является одним из основных свобод. И, во-вторых, он должен был хотя бы проанализировать наши слова, а не обижаться. Поскольку обида не является политической категорией, а тем более дипломатической категорией. Что касается конкретно моей оценки, которую я высказал в эфире Радио Азатутюн и после заседания исполнительного органа Республиканской партии Армении, то я остаюсь при своем мнении, что было бы справедливее, если бы г-н Свитальский озвучивал оценки не внутриполитической жизни, но также в основном видел те положительные изменения, которые произошли в Армении также при поддержке наших партнеров из Евросоюза. И, повторяю, не только финансовой. Потому что г-н посол часто ссылается на финансовую составляющую. Поддержка была не только финансовая, что мы оцениваем очень позитивно... И чтобы видел те положительные подвижки в работе Центральной избирательной комиссии, которые были достигнуты. Я остаюсь при своем мнении. Я высказал свое мнение, не вижу необходимости повторять его. Просто попросил бы, чтобы мой уважаемый коллега, который также является профессиональным и опытным дипломатом, вместо того, чтобы обижаться и принимать в штыки, анализировал бы мнения своих оппонентов».

На вопрос, имел ли в виду посол ЕС Россию, когда говорил об угрозе суверенитету Армении, скрытой «в другом месте», Шармазанов ответил так: «Я не могу сказать. Но могу сказать, что армяно-российские отношения развиваются, Армения является союзником России, и мы считаем, что по всем направлениям есть прекрасная возможность развивать армяно-российское сотрудничество и союзнические отношения, которые являются взаимовыгодными и исходят из интересов как Республики Армении, так и России».