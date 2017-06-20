Степанакерт положительно оценивает заявление посредников

Минувшая ночь на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана прошла относительно спокойно. Об этом в беседе с Радио Азатутюн сообщил пресс-секретарь Армии обороны Нагорного Карабаха Сенор Асратян.

Было мало выстрелов и на армяно-азербайджанской границе.

Напомним, в прошлые выходные в Карабахе в результате приграничных инцидентов погибли четверо армянских военнослужащих, еще трое были ранены. Состояние одного из них, военнослужащего-срочника Юры Закаряна, продолжает оставаться крайне тяжелым. Начальник военно-медицинского управления Вооруженных сил Армении Камавор Хачатрян сказал Радио Азатутюн, что они борются за жизнь 20-летнего солдата.

На последние приграничные инциденты отреагировали заявлением сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которые накануне посетили Баку. На встрече с президентом Азербайджана они выразили сожаление в связи с нарушениями режима прекращения огня и сказали, что сделают все возможное, чтобы ослабить напряженность.

В совместном заявлении по итогам регионального визита посредники призвали руководство Азербайджана принять меры во избежание дальнейшего обострения ситуации, подчеркнув, что с таким же посланием они обратились к руководству Армении и де-факто властям Нагорного Карабаха.

Официальный Степанакерт положительно оценивает заявление сопредседателей. Заместитель руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что сопредседатели сохранили очередность, призвав сначала Азербайджан не обострять ситуацию.

«Эта последовательность, возможно, является так называемым ключевым словом или ключевой идеей. Как говорят в Арцахе, прямым текстом говорят сами знаете кому. Указано конкретно. Только после этого указано, что соответствующие призывы будут направлены также другим сторонам», - сказал Давид Бабаян.

По его словам, в Степанакерте власти Нагорного Карабаха призвали сопредседателей в своих заявлениях затронуть договоренности, достигнутые в прошлом году в Вене, в особенности отметить важность вопроса создания механизма расследования приграничных инцидентов. Бабаян считает, что эта тема в Баку обсуждалась, просто о ней не заявляется.