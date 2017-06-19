В Дохе прошла встреча министров иностранных дел Армении и Катара

18 июня прибывший с краткосрочным визитом в столицу Катара Доху министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился с министром иностранных дел Катара Шейхом Мохаммедом бен Абдулрахманом Аль-Тани.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, министр иностранных дел Армении вручил своему катарскому коллеге послание президента Армении Сержа Саргсяна, адресованное Эмиру Катара Шейху Тамиму бин Хамад бин Халифа Аль Тани.

Собеседники обсудили ход выполнения договоренностей, достигнутых с Эмиром Тамимом бин Хамад Аль Тани в ходе визита президента Армении Сержа Саргсяна в Доху.

В ходе встречи министры иностранных дел обменялись мнениями вокруг вопросов, касающихся сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

Эдвард Налбандян и Шейх Мохаммед бен Абдулрахман Аль-Тани обсудили развитие событий на Ближнем Востоке, в частности, в Персидским заливе и вокруг Катара. В этом контексте министр иностранных дел Налбандян отметил, что у Армении традиционно теплые отношения с арабскими странами, и она постоянно с особым вниманием следит за событиями в арабском мире. Глава внешнеполитического ведомства Армении подчеркнул, что все вопросы должны решаться путем диалога, так как это предоставляет возможность лучше понять позиции друг друга и найти совместные решения.