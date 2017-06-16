Постанджян: «Блок «Елк» создан властью»

Оппозиционная партия «Еркир цирани» обвиняет блок «Елк» в том, что тот является ненастоящей оппозицией.

Лидер партии «Еркир цирани» Заруи Постанджян утверждает, что эта политическая сила была создана властью, чтобы под видом оппозиции оказывать услуги действующему режиму.

Постанджян считает неслучайным то, что по различным вопросам политические позиции блока «Елк» совпадают с политической линией власти.

По словам Постанджян, сначала члены блока отказались бороться против конституционных изменений, посчитав это ложной повесткой, а теперь члены «Елк» критикуют членов вооруженной группы «Сасна црер», утверждая, что те «являются преступниками».

На вопрос Радио Азатутюн, с какой целью, по ее мнению, «Елк» пошел на подобное сотрудничество с властью, лидер оппозиционной партии ответила: «Не пошел, а был создан властью. Эта организованная группа создана властью, следовательно, должна оказывать ей услуги. Она должна носить название «оппозиция», чтобы показать, что якобы в Армении существует оппозиция, им была дана эта роль».

На вопрос, значит ли это, что «Еркир цирани» с трудом представляет себе сотрудничество с блоком «Елк» в Совете старейшин Еревана, она ответила: «Мы уже им сказали, что они являются клиентами [власти], а, следовательно, мы не можем сотрудничать с клиентами. Это исключено».

Между тем, руководитель фракции блока «Елк» в Совете старейшин Еревана Давид Хажакян в ответ заявил, что Заруи Постанджян, потеряв мандат депутата Национального собрания, потеряла и политическое здравомыслие.

На вопрос, исключают ли они свою связь с властью, Хажакян ответил, что блок «Елк» - самая мощная политическая сила, целью которой – добиться в Армении реальных изменений.

Что же касается их критиков, то, по словам Хажакяна, те в ближайшее время станут маргинальными, будучи вытесненными с политического поля. «Политические клоуны всегда находят свое место в обществе», - заявил глава фракции «Елк» в городском совете столицы.

«Блок «Елк» заявляет, что его деятельность нацелена на смену власти в Армении. Они же просто не представляют путь смены власти, они представляют, что всегда будут оставаться оппозицией, и я уверен, что подобным путем они даже оппозицией не останутся, маргинализуются и будут вытеснены с политического поля», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Хажакян.

Между тем, глава фракции «Еркир цирани» в Совете старейшин Еревана Заруи Постанджян считает неслучайным тот факт, что члены фракции «Елк» Совета старейшин на этой неделе приняли участие в церемонии инаугурации мэра Еревана Тарона Маркаряна, на которой присутствовал и выступил с речью президент страны Серж Саргсян.

После этой церемонии партия «Еркир цирани» выступила с жестким заявлением, подчеркнув, что «для игры в демократию Сержу Саргсяну и Республиканской партии крайне необходимы протокольные сцены с участием оппозиции».

«Партия «Еркир цирани» осуждает услуги, оказанные Сержу Саргсяну и Республиканской партии группой, действующей под именем оппозиции», - говорится в заявлении.

Кстати, во время церемонии инаугурации президент Серж Саргсян в своем выступлении сделал примечательное заявление, сказав, что Тарон Маркарян должен день и ночь работать, чтобы на следующих выборах заработать еще больше голосов и продолжить управлять Ереваном.

Отметим, что на выборах в Совет старейшин Еревана 14 мая возглавляемый Тароном Маркаряном список Республиканской партии набрал более 71% голосов, получив в Совете старейшин столицы 46 мандатов, блок «Елк» - 21% (14 мандатов), а партия «Еркир цирани» - около 8% (5 мандатов).

Лидер оппозиционной партии «Еркир цирани» уверена, что это заявление Сержа Саргсяна является мессиджем о том, что он уходить не собирается.

«Это было адресовано не Тарону, и не общественности в целом, а его окружению, это было мессиджем о том, что он уходить не собирается и после 2018 года собирается остаться. Но, конечно, это еще не означает, что он останется или что мы позволим, чтобы он остался», - сказала Постанджян.

На вопрос, нет ли у власти опасения, что, набрав еще больше, чем 71% голосов, она может сравниться с диктаторским режимом, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов ответил, приведя в пример президента Франции Эммануэля Макрона, который получил на выборах 66% голосов.

«До этого разные эксперты говорили, что если не будет 51%... но Макрон победил с 66%, и уже вроде ничего не говорят. То есть, выбор народа не подлежит обсуждению», - сказал пресс-секретарь правящей партии.