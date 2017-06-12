Тарон Маркарян официально вступил в должность мэра Еревана

В третий раз вступивший в должность мэра Еревана Тарон Маркарян сегодня в присутствии президента страны, Совета старейшин столицы и всей правящей элиты официально дал клятву «соблюдать Конституцию РА, законы РА, решения Совета старейшин Еревана, честно и добросовестно исполнять полномочия мэра Еревана».

Сегодня также день рождения отца Тарона Маркаряна, покойного премьер-министра Андраника Маркаряна. Президент Серж Саргсян, обращаясь к мэру, сказал: «Дорогой Тарон, Ереван имеет много проблем, нуждающихся в решении. Я тебе однажды говорил, что ты не имеешь права нас разочаровать. Не имеешь, потому что ты сын Андраника Маркаряна и один из руководителей Республиканской партии».

В целом положительно оценив работу Тарона Маркаряна за прошедшие 5 лет, Серж Саргсян обратил его внимание на проблему общественного транспорта и пробок в столице, выделил вопрос жилищного фонда, подчеркнул необходимость создания фабрики по переработке мусора.

«Знаю, что ставлю перед вами нелегкую задачу, знаю, что с международным консультантом работаете в этом направлении, но это должно быть одним из самых основных направлений вашей работы, и этой работе нужно придать скорости. […] Ты просто обязан день и ночь работать, чтобы суметь увеличить уважение ереванцев и их доверие к тебе, чтобы сохранить позицию деятеля, имеющего самый большой рейтинг в Ереване, чтобы на следующих выборах заработать еще больше голосов и продолжить управлять Ереваном», - сказал глава государства.

Фркция «Еркир цирани» («Страна абрикоса») бойкотировала церемонию инаугурации мэра, параллельно проведя заседание в своем кабинете в мэрии.

А члены фракции «Елк» («Выход») не встали, когда президент Серж Саргсян вошел в зал.

Перед церемонией инаугурации член фракции «Елк» Анаит Бахшян в беседе с журналистами сказала, что за прошедшие 5 лет из более чем 200 поднятых ею проблем были решены лишь 30%, чего, по ее словам, недостаточно. Она выразила надежду, что в будущем этот показатель улучшится.

Напомним, по результатам состоявшихся 14 мая выборов в Совет старейшин Еревана правящая Республиканская партия Армении в Совете старейшин столицы получила 46 мандатов, блок «Елк» - 14 мандатов, а партия «Еркир цирани» - 5 мандатов.

Тарон Маркарян занимает должность мэра Еревана с 2011 года.