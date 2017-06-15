В Москве в возрасте 88 лет умер актер Алексей Баталов

Народный артист СССР Алексей Баталов умер в Москве в возрасте 88 лет. Об этом газете "Комсомольская правда" сообщил друг актера Владимир Иванов.

По его словам, Баталов умер ночью во сне в одной из московских больниц, куда он был госпитализирован в январе 2017 года с переломом шейки бедра.

Алексей Баталов снялся более чем в 40 картинах, среди них "Летят журавли", "9 дней одного года", "Дорогой мой человек". Самой запоминающейся ролью Баталова в кино стала роль слесаря Георгия Ивановича в фильме "Москва слезам не верит".

В 2002 году Баталов был удостоен главной российской кинонаграды "Ника" в номинации "Честь и достоинство". В 2008 году он стал первым обладателем приза "Признание поколения", присужденном ему на кинофестивале ВГИКа.



